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ارتفاع الرطوبة| حالة الطقس في مصر الجمعة 16/8/2019 وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
ارتفاع الرطوبة| حالة الطقس في مصر الجمعة 16/8/2019 وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر ليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019، والذي يشهد انكسار درجات الحرارة على المُحافظات لتقل بنسبة 3 درجات مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير جداً مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة وخاصة على محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة وإليكم تقرير شامل عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية حالة الطقس الصيفي في النصف الأول من شهر أغسطس وارتفعت درجات الحرارة العظمى ووصلت إلى ذروتها في الخميس 15/8/2019 وتنكسر درجات الحرارة بداية من الجمعة مع ارتفاع نسبة الرطوبة على محافظات الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وتصل إلى 95% مما تزيد من نسبة الشعور بارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق، وتنخفض نسبة الرطوبة على محافظات صعيد مصر مما تجعل الشعور بالحرارة أقل وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

حالة الطقس اليوم
درجات الحرارة المتوقعة

 

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3924المحلة3723
الجيزة3924المنصورة3724
الشرقية3923دمنهور3624
بورسعيد3026الاسكندرية3026
الاسماعيلية3724شرم الشيخ3632
السويس3726اسوان4332
طنطا3823الاقصر4333
أسيوط4229الفيوم4025

 

نسبة الرطوبة

تتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بدرجات الحرارة وتشهد حالة الطقس ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة على مناطق الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية مما تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا وإليكم بيان بنسبة الرطوبة المتوقعة:

حالة الطقس
نسبة الرطوبة المتوقعة

 

حقيقة تأثر مصر بانفجار روسيا النووي

أكد الدكتور أحمد عبد العال في مداخلة تليفزيونية في برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” أن كل ما يُقال على مواقع التواصل الاجتماعي بمدى تأثر مصر بالانفجار النووي في روسيا ليس له أي أساس من الصحة وأن مصر لن تتأثر بذلك الانفجار:

وتشهد حالة الطقس في الايام القادمة انخفاض تدريجي لتصل إلى معدلاتها الطبيعية في نهاية الاسبوع المقبل.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الشعور بدرجات الحرارة بشكل كبير جداً، وتحذر من الأماكن المغلقة والغير جيدة التهوية ومن الأماكن المزدحمة بسبب ارتفاع نسبة الشعور بالحرارة الذي يؤثر على الجسم.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على شبكة نجوم مصرية.

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