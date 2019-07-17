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نهاية الموجة الحارة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الخميس 18/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
نهاية الموجة الحارة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الخميس 18/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة
الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الخميس الموافق 18 يوليو 2019، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على أن الخميس هو موعد انتهاء الموجة الحارة، وبعدها يبدأ الطقس بانخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع وتعود درجات الحرارة والرطوبة إلى معدلاتها الطبيعية.

حالة الطقس في مصر

تنخفض درجات الحرارة بمعدل ثلاث درجات على محافظات الوجه البحري والقاهرة وتقل درجات الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة وتشير إلى سوء حالة الطقس ونعرض لكم في هذا المقال بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في محافظات جمهورية مصر العربية ونسبة الرطوبة المتوقعة:

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة
الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 39 25 المحلة 37 22
الجيزة 39 24 المنصورة 37 22
الشرقية 39 23 دمنهور 35 21
بورسعيد 32 26 الاسكندرية 30 23
الاسماعيلية 38 25 شرم الشيخ 42 29
السويس 38 26 اسوان 46 35
طنطا 38 22 الاقصر 45 34

ونلاحظ في تقرير درجات الحرارة أن هناك انخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وارتفاع في درجات الحرارة على الصعيد وتمثل درجة الحرارة في أسوان 46 درجة وترتفع درجات الحرارة أيضا في جنوب سيناء وشرم الشيخ تصل إلى 42 درجة مئوية.

نسبة الرطوبة

تنخفض نسبة الرطوبة في الجو في حالة الطقس الخميس وتسجل نسبة أقل مما كانت عليه في الأربعاء في ذروة الموجة الحارة وإليكم بيان بدرجات الرطوبة المتوقعة:

نهاية الموجة الحارة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الخميس 18/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تُحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة وتؤكد على ضرورة ارتداء الملابس القطنية وعدم التواجد في الاماكن المغلقة والتي يوجد بها عدد كبير من الناس لضمان عدم الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية بسبب الأماكن المُغلقة ونسبة الرطوبة.

 

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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