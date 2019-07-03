الأرصاد تُعلن حالة الطقس الخميس وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة على المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الخميس 4 يوليو 2019، وتؤكد هيئة الأرصاد أن الطقس يستمر في حالة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى الصعيد وتشهد السواحل الشمالية درجات حرارة أقل مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الأماكن القريبة من البحر المتوسط ونعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة والرطوبة في المحافظات.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية حالة حرارة كبيرة في هذا التوقيت من فصل الصيف وترتفع درجات الحرارة العظمى وتتخطي 38 درجة في القاهرة والوجه البحري وتصل إلى 42 درجة في صعيد مصر ونعرض لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس الخميس:

درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:

لمحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 22 المحلة 35 20 الجيزة 38 22 المنصورة 36 20 الشرقية 38 21 دمنهور 35 20 بورسعيد 29 25 الاسكندرية 28 24 الاسماعيلية 35 22 شرم الشيخ 37 30 السويس 36 24 اسوان 41 30 طنطا 37 21 الاقصر 41 30

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى مع ارتفاع درجات الرطوبة التي تزيد الشعور بالحرارة في المساء، ولكن يكون الطقس لطيف مساءً بوجه عام.

درجات الرطوبة

تتحكم درجات الرطوبة في نسبة الشعور بدرجات الحرارة في الجو فتعتبر الرطوبة أكبر العوامل المؤثرة للشعور بارتفاع درجات الحرارة، وننشر لكم بيان بدرجات الرطوبة المتوقعة في المحافظات:

حركة الرياح

تكون الرياح خفيفة السرعة مختلفة الاتجاهات في المحافظات وتنشط فقط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتثير الغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية على المناطق الصحراوية وإليكم بيان بحركة الرياح وسرعتها في المحافظات:

موعد بداية الموجة الحارة

تشهد جمهورية مصر العربية موجة حارة جديدة بداية من الأحد القادم الموافق 7/7/2019 وترتفع درجات الحرارة العظمى في جميع الأنحاء وتصل إلى 40 درجة مئوية في القاهرة والوجه البحري وتشهد باقي المحافظات أعلى معدلات لدرجات الحرارة.