الأرصاد تُعلن حالة الطقس الخميس وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة على المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الخميس 4 يوليو 2019، وتؤكد هيئة الأرصاد أن الطقس يستمر في حالة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى الصعيد وتشهد السواحل الشمالية درجات حرارة أقل مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الأماكن القريبة من البحر المتوسط ونعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة والرطوبة في المحافظات.
حالة الطقس في مصر
تشهد جمهورية مصر العربية حالة حرارة كبيرة في هذا التوقيت من فصل الصيف وترتفع درجات الحرارة العظمى وتتخطي 38 درجة في القاهرة والوجه البحري وتصل إلى 42 درجة في صعيد مصر ونعرض لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس الخميس:
درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:
|لمحافظة
|العظمى
|الصغرى
|المحافظة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|38
|22
|المحلة
|35
|20
|الجيزة
|38
|22
|المنصورة
|36
|20
|الشرقية
|38
|21
|دمنهور
|35
|20
|بورسعيد
|29
|25
|الاسكندرية
|28
|24
|الاسماعيلية
|35
|22
|شرم الشيخ
|37
|30
|السويس
|36
|24
|اسوان
|41
|30
|طنطا
|37
|21
|الاقصر
|41
|30
وتنخفض درجات الحرارة الصغرى مع ارتفاع درجات الرطوبة التي تزيد الشعور بالحرارة في المساء، ولكن يكون الطقس لطيف مساءً بوجه عام.
درجات الرطوبة
تتحكم درجات الرطوبة في نسبة الشعور بدرجات الحرارة في الجو فتعتبر الرطوبة أكبر العوامل المؤثرة للشعور بارتفاع درجات الحرارة، وننشر لكم بيان بدرجات الرطوبة المتوقعة في المحافظات:
حركة الرياح
تكون الرياح خفيفة السرعة مختلفة الاتجاهات في المحافظات وتنشط فقط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتثير الغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية على المناطق الصحراوية وإليكم بيان بحركة الرياح وسرعتها في المحافظات:
موعد بداية الموجة الحارة
تشهد جمهورية مصر العربية موجة حارة جديدة بداية من الأحد القادم الموافق 7/7/2019 وترتفع درجات الحرارة العظمى في جميع الأنحاء وتصل إلى 40 درجة مئوية في القاهرة والوجه البحري وتشهد باقي المحافظات أعلى معدلات لدرجات الحرارة.
التعليقات
أولاً وقبل كل شي. انت كذاب. ألم تقرأ قول الله عزوجل. لاتدري نفس ماذا تكسب غدا. أن علم الغيب لايعلمه إلا الله وحده لا شريك له
أداء مميز ياأستاذ أحمد بالتوفيق دائمآ
مساء الخير ممكن اتعرف علي حضرتك علشان عاوز أعمل حتى الان اشعر بالرضا عن الإجراءات الاقتصادية والجهد المبذولة لتأمين الوطن
فحينما يكون بيتك ( وطنك) …… مدمر وملئ بالحشرات ( الإخوان) والقوارض ( مدعو الفهم ) ولا مياه به ( دخل قومي) اوصرف صحي ( انفاق عادل ) … منقطع عنه النور ( الثقافة) … ابوابه غير آمنة ( حدود البلاد ) وشبابيكه مطمع للصوص ( عودة تسلل الإرهاب ) … ولديك بنات مهددات بالاغتصاب والخطف وباقي اولادك يبغون العيش في أمان كمطلب عاجل ( الامن الوطني ) … ثم طعام ( زراعة وتربية اسماك وطيور ولحوم حمراء) كي يبقوا على قيد الحياة ومنهم المرضى ( مشافي) و سبل للتحصيل العلمي ( مدارس وجامعات ) وديون لا حد لها ( البنك الدولي وصندوق النقد ) … وأتيت من سفر تود الإنقاذ ( ثورة ٣٠ يونيو )…. فماذا ستفعل ؟؟؟
اولا
تأمين الأبواب والمنافذ بقدر كبير من الحيطة والتضحية ( الشرطة والقوات المسلحة)
ثانيا
امتلاك سلاح لاستخدامه عند الضرورة ( استيراد وتصنيع السلاح )
ثالثا
اصلاح مرافق البيت كلها دفعة واحدة ( الطاقة الكهربائية والطرق والكباري والصرف الصحي و المياه الصالحة للشرب ومياة الري)
رابعا
تسديد ما تقدر عليه من ديون ( بإلغاء الدعم الفاسد والمفسد )
خامسا
حجز مبالغ مالية بالبنك لتغطية تكاليف الطوارئ ( البنك المركزي )
سادسا
الاتجاه نحو إيجاد فرصة عمل تدر لك دخلا اكبر ( ٢٢ مدينة سكنية وطرحها للمواطن الذي يخزن المال والمستثمرين )
سابعا
مناشدة اهل بيتك ان يكفوا عن التبرم حتى لا يتسببوا في كارثة جديدة ( الإعلام الهابط اللامسؤول )
ثامنا
دفعهم الى العمل الجاد والتحمل مع منع كل أشكال التدليل والدعم حتى تمر الازمات بنجاح
ان كانت لديك حلولا افضل فالرجاء سردها حتى لا يكون هجومك مشابها لهجوم جلسات
مع تحياتي باسم مكتب