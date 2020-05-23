حالة الطقس في مصر اليوم ودرجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 23 مايو 2020 واماكن سقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

يتابع المجتمع المصري عن كثب حالة الطقس بصورة يومية. وذلك للتعرف على درجات الحرارة، وتغيرات الأحوال الجوية يوميًا. كذلك يتابع السائقون الذين يتحركون في وقت مبكرًا على الطرقات أحوال الطقس حتى يستطيعوا معرفة ماذا سيرتدون من الملابس، والطرق التي سيسلكونها. لذلك يسعى موقع ( كلمة) تقديم أخبار الطقس وحالته بصورة يومية مبكرًا لقراءه في السطور القادمة.

حالة الطقس في مصر اليوم 23 مايو 2020

يتوقع الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية أن طقس السبت في النهار سيكون معتدلًا على القاهرة، والوجه البحري، والرياح معتدلة ونشطة أحيانًا. وسيكون طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. ومن المتوقع أن يكون طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر. وأما في شمال الصعيد فسيكون طقس حار على شمال الصعيد، ورياحه نشطةز وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ورياحه نشطة.

وأما حالة الطقس السبت 23 مايو 2020 في المساء فمتوقع أن يكون طقسًا مائلًا للبرودة على القاهرة، والوجه البحري، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية. وطقس مائل للبرودة على شمال الصعيد. ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار في مصر المتوقعة اليوم 23 مايو 2020

ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري في فترات متقطعة من اليوم، وكذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية في فترات منتقطعة من اليوم أيضًا.

وتتأثر شمال مصر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط بينما يستمر تأثير جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 23 مايو 2020

حالة البحر المتوسط والأحمر اليوم 23 مايو 2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة. وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون مضطرب وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.