حالة الطقس في مصر غداً الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة عربياً وعالمياً

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس يوم غد الأثنين 02 سبتمبر عام 2019 ولمدة 24 ساعة، وذلك من خلال النشرة الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية على الموقع الرسمي لها، موضحة أن الطقس سوف يكون معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة و رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد بالنهار ولطيف ليلاً، وتقل الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة علي السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية.

أما عن حالة البحر يكون كالآتي:

البحر الأبيض المتوسط حالة البحر خفيف معتدل وارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالبة غربية.

البحر الأحمر حالة البحر معتدل مضطرب وارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

واليكم درجات الحرارة المتوقعة غداً على مصر والمدن العربية والعالمية :

وظاهرة ارتفاع درجات الحرارة هي ظاهرة لا تقتصر على مصر فقط بل هي ظاهرة عالمية نتيجة الاستخدام الكثير الفحم ومشتقاته ومشتقات البترول، مما نتج عنه تلوث حول الكرة الأرضية التي تسببت بدورها في حدوث ما يسمى بالاحتباس الحراري، التي تسببت في ارتفاع درجات حرارة الأرض التي أثرت على المناخ الطبيعي للأرض، وقد بدأ ذلك منذ القرن 17، حيث أدي الإهمال في تزايد الانبعاثات الدفيئة إلى تغيرات مناخية وبيئية وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية لها.