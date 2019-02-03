الأرصاد| تحذر المواطنين وتكشف حالة الطقس في مصر غداً الموافق 4-2-2019 حتى يوم الجمعة

حالة الطقس اليوم في مصر، شهدت البلاد هذه الفترة استقرار في حالة الطقس حتى اليوم الأحد، ولكن كشف رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبد العال” عن حالة الطقس على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، أن البلاد سوف تشهد طقس مرتفع في درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً، وتكون درجات الحرارة مرتفعة عن معدلها الطبيعي، وتتراوح من 7 إلى 8 درجات لها، ويبدأ هذا الارتفاع من يوم الثلاثاء غداً، ويكون الطقس مصحوباً بالرياح الجنوبية على الشمال والغرب من البلاد، كما أنها تكون رياح مثيرة للرمال والأتربة، وحدوث انخفاض في الرؤية على الطرق المكشوفة، وأيضاً حدوث اضطرابات في البحر المتوسط للملاحة البحرية.

كما أوضح أيضاً رئيس الهيئة العامة للأرصاد، أن الطقس في مصر يشهد تكاثف للسحب المنخفضة وانخفاض درجات الحرارة، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة القادم من شهر فبراير الجاري، كما تشهد البلاد يوم الجمعة تساقط للأمطار الرعدية والغزيرة على معظم البلاد تصل إلى حد السيول، وذلك على جنوب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنحصر فرصة سقوط الأمطار يوم الجمعة على الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء المتوقعة

السواحل الشمالية الغربية/ تتراوح درجة الحرارة من 24 درجة مئوية إلى 26 درجة.

شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية/ تتراوح درجات الحرارة من 26 درجة مئوية إلى 28 درجة.

محافظات شمال الصعيد/ تتراوح درجات الحرارة من 29 درجة مئوية إلى 32 درجة.

محافظات القاهرة والوجه البحري/ تتراوح درجات الحرارة من 27 درجة مئوية إلى 31 درجة.

محافظات جنوب الصعيد/ تتراوح درجات الحرارة من 30 درجة مئوية إلى 33 درجة.

محافظات جنوب سيناء/ تتراوح درجات الحرارة من 25 درجة مئوية إلى 28 درجة.