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حالة الطقس وبيان درجات الحرارة حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد المصرية اليوم 

كتب صفاء زيدانفي آخر تحديث
حالة الطقس وبيان درجات الحرارة حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد المصرية اليوم 
الأرصاد الجوية

 حالة الطقس اليوم الاربعاء الموافق ٢٨ من أغسطس ٢٠١٩،حيث توقع الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية المصرية  أن البلاد  يسودها طقس صيفي معتدل على السواحل الشمالية ،رطب وحار على القاهرة والوجه البحري ممتد،الى شمال الصعيد، أما اتجاه الجنوب  تسوده حرارة شديدة نهارا وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا أثناء المساء.

حالة الطقس على البحار المصرية

أعلن خبراء الأرصاد عن حالة الطقس على البحر المتوسط والسواحل الشمالية حيث ترتفع الامواج من متر حتي متر ونصف نتيجة هبوب الرياح الشمالية الغربية، وعن البحر الأحمر ترتفع أمواجه من متر ونصف حتي مترين نتيجة هبوب الرياح الغربية.

وحسب بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس تتعرض البلاد لشبورة مائية في الصباح الباكر حيث تقل الرؤية وتظهر السحب المنخفضة علي سواحل البحر المتوسط شمال البلاد، و ساحل البحر الاحمر مما يؤدى الي اضطراب حالة الملاحة،البحرية كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة، والرمال وينصح الخبراء بعدم السفر، و القيادة أثناء الشبورة، وفي الصباح الباكر لتقليل الحوادث.

واليكم متابعينا بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء ٢٨ أغسطس  على كافة المدن والمحافظات بمصر

الصغرى…. العظمى

القاهرة                                    25  – 36

شبين الكوم                              24 _33

طنطا                                      24 _ ٣٥

دمنهور                                   25_   36

الإسكندرية                             23_  31

بلطيم.                                  25 _ 31

مطروح                                22_ 30

السلوم                                22 _32

سيوة.                                  24 _37

بورسعيد.                               25_ 33

دمياط.                                   24_ 31

الزقازيق                                 24 _36

الإسماعيلية                          23_ 36

السويس.                            24_ 36

العريش.                              22_ 32

رفح                                     22 _31

رأس سدر                            25 _35

نخل.                                   20_ 35

نويبع.                                 28_ 37

طابا.                                   26 _36

سنت كاترين.                    19_ 35

الطور                                27_ 35

شرم الشيخ.                      29 _38

الغردقة                              27 _37

مرسى علم                         28 _36

الفيوم                               25_ 36

بنى سويف                       24 _36

المنيا                                24_ 37

أسيوط                          24_ 37

سوهاج.                       25 _38

قنا.                              25_ 40

الأقصر                        24 _41

أسوان.                      30_ 41

أبو رماد                     27 _39

حلايب.                    29_ 35

رأس حدرية              27 _36

الوادي الجديد          27_ 40

شلاتين                      28_ 39

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عن الكاتب

صفاء زيدان

(كاتبة ومدونة) في الصحافة الإلكترونية، محررة بموقع نجوم مصرية وكلمة دوت حاصلة على ماجستير أداب إعلام جامعة عين شمس، اهتماماتي الثقافة والتدوين والقراءة والسفر وسماع الموسيقى ومعرفة كل جديد. وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر وأحب الكتابة في الموضوعات العامة التي تهم القراء

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