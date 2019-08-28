حالة الطقس اليوم الاربعاء الموافق ٢٨ من أغسطس ٢٠١٩،حيث توقع الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد يسودها طقس صيفي معتدل على السواحل الشمالية ،رطب وحار على القاهرة والوجه البحري ممتد،الى شمال الصعيد، أما اتجاه الجنوب تسوده حرارة شديدة نهارا وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا أثناء المساء.
حالة الطقس على البحار المصرية
أعلن خبراء الأرصاد عن حالة الطقس على البحر المتوسط والسواحل الشمالية حيث ترتفع الامواج من متر حتي متر ونصف نتيجة هبوب الرياح الشمالية الغربية، وعن البحر الأحمر ترتفع أمواجه من متر ونصف حتي مترين نتيجة هبوب الرياح الغربية.
وحسب بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس تتعرض البلاد لشبورة مائية في الصباح الباكر حيث تقل الرؤية وتظهر السحب المنخفضة علي سواحل البحر المتوسط شمال البلاد، و ساحل البحر الاحمر مما يؤدى الي اضطراب حالة الملاحة،البحرية كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة، والرمال وينصح الخبراء بعدم السفر، و القيادة أثناء الشبورة، وفي الصباح الباكر لتقليل الحوادث.
واليكم متابعينا بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء ٢٨ أغسطس على كافة المدن والمحافظات بمصر
الصغرى…. العظمى
القاهرة 25 – 36
شبين الكوم 24 _33
طنطا 24 _ ٣٥
دمنهور 25_ 36
الإسكندرية 23_ 31
بلطيم. 25 _ 31
مطروح 22_ 30
السلوم 22 _32
سيوة. 24 _37
بورسعيد. 25_ 33
دمياط. 24_ 31
الزقازيق 24 _36
الإسماعيلية 23_ 36
السويس. 24_ 36
العريش. 22_ 32
رفح 22 _31
رأس سدر 25 _35
نخل. 20_ 35
نويبع. 28_ 37
طابا. 26 _36
سنت كاترين. 19_ 35
الطور 27_ 35
شرم الشيخ. 29 _38
الغردقة 27 _37
مرسى علم 28 _36
الفيوم 25_ 36
بنى سويف 24 _36
المنيا 24_ 37
أسيوط 24_ 37
سوهاج. 25 _38
قنا. 25_ 40
الأقصر 24 _41
أسوان. 30_ 41
أبو رماد 27 _39
حلايب. 29_ 35
رأس حدرية 27 _36
الوادي الجديد 27_ 40
شلاتين 28_ 39
التعليقات