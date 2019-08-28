حالة الطقس اليوم الاربعاء الموافق ٢٨ من أغسطس ٢٠١٩،حيث توقع الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد يسودها طقس صيفي معتدل على السواحل الشمالية ،رطب وحار على القاهرة والوجه البحري ممتد،الى شمال الصعيد، أما اتجاه الجنوب تسوده حرارة شديدة نهارا وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا أثناء المساء.

حالة الطقس على البحار المصرية

أعلن خبراء الأرصاد عن حالة الطقس على البحر المتوسط والسواحل الشمالية حيث ترتفع الامواج من متر حتي متر ونصف نتيجة هبوب الرياح الشمالية الغربية، وعن البحر الأحمر ترتفع أمواجه من متر ونصف حتي مترين نتيجة هبوب الرياح الغربية.

وحسب بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس تتعرض البلاد لشبورة مائية في الصباح الباكر حيث تقل الرؤية وتظهر السحب المنخفضة علي سواحل البحر المتوسط شمال البلاد، و ساحل البحر الاحمر مما يؤدى الي اضطراب حالة الملاحة،البحرية كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة، والرمال وينصح الخبراء بعدم السفر، و القيادة أثناء الشبورة، وفي الصباح الباكر لتقليل الحوادث.

واليكم متابعينا بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء ٢٨ أغسطس على كافة المدن والمحافظات بمصر

الصغرى…. العظمى

القاهرة 25 – 36

شبين الكوم 24 _33

طنطا 24 _ ٣٥

دمنهور 25_ 36

الإسكندرية 23_ 31

بلطيم. 25 _ 31

مطروح 22_ 30

السلوم 22 _32

سيوة. 24 _37

بورسعيد. 25_ 33

دمياط. 24_ 31

الزقازيق 24 _36

الإسماعيلية 23_ 36

السويس. 24_ 36

العريش. 22_ 32

رفح 22 _31

رأس سدر 25 _35

نخل. 20_ 35

نويبع. 28_ 37

طابا. 26 _36

سنت كاترين. 19_ 35

الطور 27_ 35

شرم الشيخ. 29 _38

الغردقة 27 _37

مرسى علم 28 _36

الفيوم 25_ 36

بنى سويف 24 _36

المنيا 24_ 37

أسيوط 24_ 37

سوهاج. 25 _38

قنا. 25_ 40

الأقصر 24 _41

أسوان. 30_ 41

أبو رماد 27 _39

حلايب. 29_ 35

رأس حدرية 27 _36

الوادي الجديد 27_ 40

شلاتين 28_ 39