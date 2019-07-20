الأرصاد تُعلن حالة الطقس الأحد 21/7/2019 وتُعلن موعد بداية الموجة الحارة الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الأحد الموافق 21 يوليو 2019، وترتفع فيه درجات الحرارة درجتين على أغلب المُحافظات تمهيداً للموجة الحارة الجديدة التي تبلغ ذروتها الاثنين والثلاثاء في منطقة الوجه البحري والقاهرة والصعيد ونقدم لكم في هذا المقال تقرير مُفصل بحالة الطقس الأحد وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر

ترتفع درجات الحرارة في مصر الأحد لتسجل 39 درجة على القاهرة في بداية الموجة الحارة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى أكثر من 42 درجة في منطقة الوجه البحري والقاهرة وتتخطي 44 درجة مئوية على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك لطقس يوم الاثنين والثلاثاء القادم وإليكم بيان بدرجات الحرارة الأحد ونسبة الرطوبة المتوقعة على المحافظات:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 39 23 المحلة 36 21 الجيزة 38 23 المنصورة 37 21 الشرقية 39 20 دمنهور 33 22 بورسعيد 27 26 الاسكندرية 28 25 الاسماعيلية 36 21 شرم الشيخ 33 29 السويس 36 21 اسوان 43 27 طنطا 38 20 الاقصر 41 24

ونلاحظ من تقرير درجات الحرارة أن هناك ارتفاع على منطقة الوجه البحري والقاهرة واعتدال حالة الطقس على السواحل الشمالية وتكون نسبة الرطوبة مناسبة والتي تساعد على عدم الشعور بارتفاع درجات الحرارة بخلاف ارتفاع نسبة الرطوبة أثناء الموجة الحارة القادمة وإليكم بيان بدرجات الرطوبة المتوقعة على المُحافظات:

تحذيرات الأرصاد من حالة الطقس

تُحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس أثناء الموجة الحارة القادمة وتؤكد على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة وأثناء الموجة الحارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسوء الطقس.