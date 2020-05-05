حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء 6/5/2020 في مصر

نوضح اليوم توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن أحوال الطقس المتوقعة غداً في مصر، حيث تشهد البلاد غداً الأربعاء 6 مايو 2020 طقساً معتدل نهاراً على القاهرة ومحافظات الوجة البحري والسواحل الشمالية يصاحبها وجود انتشار للشبورة المائية في الساعات الأولى من النهار، ويصبح الطقس مائل للبرودة ليلاً وجود نشاط معتدل في حركة الرياح.

وتتوقع الأرصاد أحتمال وجود تساقط خفيف للأمطار على السواحل الشمالية قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية، وبالنسبة عن حالة الطقس في شمال وجنوب الصعيد تشهد طقس معتدل مشمس نهاراً مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، بارد ليلاً على شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد، وعن نشاط الرياح فتنشط حركة الرياح على مناطق شمال سيناء و جبال البحر الأحمر .

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء 6/5/2020

وعن حالة الطقس في كلاً من البحرين الأحمر والبحر الأبيض المتوسط فتشهد حالة غير مستقره في حركة الأموال، حيث تصبح معتدلة في بعض الأحوال وتتحول مظطربة بشكل مفاجئ، وأغلب النشاط للرياح السطحية الشمالية الغربية ، ويبلغ ارتفاع الموجة في البحر الأحمر من 2 متر إلى 2.5 متر، بينما يتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط مترين إلى مترين ونصف .

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء 6/5/2020 في مصر :

ونرصد اليوم درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء في محافظات مصر، وفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية بدرجات الحرارة، والتي أوضحت أن درجات الحرارة قد شهدت انخفاض مفاجئ اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020 بلغ 6 درجات، وطقس معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً ، وتتوقع أن تكون دراجات الحرارة غداً الأربعاء 6 مايو2020 كالتالي: