حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر الخميس 7 مايو 2020

نرصد لكم توقعات الهيئة العامة للارصاد الجوية لطقس مصر ليوم الخميس 7-5-2020 م الموافق 14 رمضان 1441 هـ, حيث تتأثر البلاد بإمتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية وشبورة مائية صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويتوقع ان يكون طقس نهار الخميس غائم جزئي مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري , اما على السواحل الشمالية فيكون الطقس معتدل وشبورة غائم جزئي , وبالنسبة للصعيد يكون شمالاً مائل للحرارة ومشمس وشبورة , وجنوباً مشمس حار .

أما عن حالة الطقس اثناء ساعات اليل يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية , ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر فهو معتدل وارتفاع الموج بين 1.5 و 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية على البحر المتوسط وشمالية غربية على البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة لأهم المدن والمحافظات في مصر :

القاهرة : العظمى 31 والصغرى 19

الاسكندرية : العظمى 28 والصغرى 19

مطروح : العظمى 28 والصغرى 16

العريش : العظمى 25 والصغرى 16

كاترين : العظمى 23 والصغرى 14

شرم الشيخ : العظمى 31 والصغرى 25

الغردقة : العظمى 31 والصغرى 25

اسيوط : العظمى 34 والصغرى 21

الأقصر : العظمى 35 والصغرى 21

اسوان : العظمى 35 والصغرى 23