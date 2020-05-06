Take a fresh look at your lifestyle.


حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر الخميس 7 مايو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

نرصد لكم توقعات الهيئة العامة للارصاد الجوية لطقس مصر ليوم الخميس 7-5-2020 م الموافق 14 رمضان 1441 هـ, حيث تتأثر البلاد بإمتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية وشبورة مائية صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويتوقع ان يكون طقس نهار الخميس غائم جزئي مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري , اما على السواحل الشمالية فيكون الطقس معتدل وشبورة غائم جزئي , وبالنسبة للصعيد يكون شمالاً مائل للحرارة ومشمس وشبورة , وجنوباً مشمس حار .

أما عن حالة الطقس اثناء ساعات اليل يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية , ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر فهو معتدل وارتفاع الموج بين 1.5 و 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية على البحر المتوسط وشمالية غربية على البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة لأهم المدن والمحافظات في مصر :

القاهرة : العظمى 31 والصغرى 19

الاسكندرية : العظمى 28 والصغرى 19

مطروح : العظمى 28 والصغرى 16

العريش : العظمى 25 والصغرى 16

كاترين : العظمى 23 والصغرى 14

شرم الشيخ : العظمى 31 والصغرى 25

الغردقة : العظمى 31 والصغرى 25

اسيوط : العظمى 34 والصغرى 21

الأقصر : العظمى 35 والصغرى 21

اسوان : العظمى 35 والصغرى 23

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

متحدث الوزراء يُعلن عن تفاصيل هامة بشأن قرارات الحكومة غداً ويتوقع مواعيد الحظر…

أخبار مصر

بأسعار مخفضة تصل إلى 25% .. منافذ وزارة الزراعة تزيد المعروض من الخضروات

أخبار مصر

بالتبين : الشرطة تقبض على زوجين قاما بتحويل منزلهما إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية…

أخبار مصر

في نقاط .. كل ما تحتاجه لتحويل غرفتك في المنزل لحجر صحي

أخبار مصر

الإفتاء: ما هو حكم إخراج الزكاة لشراء وسائل الوقاية من كورونا للفقراء؟

أخبار مصر

لمن يتقاضون حتى 3000 جنيه.. موعد صرف المعاشات من مكاتب البريد

أخبار مصر

دار الإفتاء المصرية تكشف المبلغ المحدد لزكاة الفطر هذا العام.. تعرف على التفاصيل

أخبار مصر

البحوث الفلكية ترد على أنباء تعرض مصر لزلزال الخميس القادم

أخبار مصر

الحلقة 13 من مسلسل الفتوة تتصدر ترند جوجل لأكثر عمليات البحث

أخبار مصر

الصحة تعلن: خروج 85 حالة من مستشفيات العزل لترتفع حالات الشفاء إلى 1815 حالة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.