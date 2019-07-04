حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ٤ يوليو ٢٠١٩، بشرى من الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية توقعاتها لحالة الطقس في مختلف أنحاء البلاد اليوم الخميس الرابع من يوليو لعام ٢٠١٩، وزفّت بُشرى للمواطنين عن درجات الحرارة والرطوبة لهذا اليوم.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب على محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري ومعتدل على سواحل مصر الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة في محافظات الصعيد خصوصاً ابتداءاً من جنوب أسيوط حتى أسوان جنوباً.

وفيما يتعلق بالشبورة فقد توقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق في شمال مصر خصوصاً.

أما بالنسبة للرياح فستنشط رياح شمالية غربية على مناطق مختلفة من جنوب سيناء وجنوب مصر وتكون الرياح محملة بالأتربة والرمال، وتنشط في خليج السويس مما يؤثر على حالة الملاحة البحرية هناك.

وللسادة المصيفين، توقعت الأرصاد أن يكون البحر المتوسط خفيفاً إلى معتدلاً ويصل ارتفاع الأمواج فيه من متر إلى متر ونصف، فيما تنشط فيه رياح شمالية غربية أيضاً، أما البحر الأحمر فسيشهد اضطراباً ويكون ارتفاع الأمواج فيه من 2 إلى 3.5 متر والرياح السطحية ستكون شمالية غربية أيضاً.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم فهي كالتالي:

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 29

السلوم 24 31

سيوة 26 40

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 36

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 24 37

نخل 18 33

نويبع 30 37

طابا 26 34

كاترين 18 30

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 29 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 26 37

أسيوط 25 39

سوهاج 27 40

قنا 27 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبو سمبل 29 40

الوادي الجديد 30 41

شلاتين 28 38

أبورماد 29 37

حلايب 29 35

رأس حدربة 30 34