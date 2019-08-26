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حالة الطقس ودرجات الحرارة غد الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب محمد عزتفي آخر تحديث
حالة الطقس ودرجات الحرارة غد الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – الإدارة العامة للتحاليل عن طقس غد الثلاثاء على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث جاء فى بيان الهيئة للنشرة الجوية عن يوم الثلاثاء أن طقس الغد حار رطب نهاراً على القاهرة والوجه البحرى وحتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على الجنوب نهاراً، بينما يكون الطقس لطيف ليلاً.

وأفاد بيان الهيئة بأنه تقل الشبورة المائية صباحاً على شمال البلادوتظهر سحب منخفضة شمالاً.

وعن حالة الرياح، تسود رياح شمالية غرببية معتدلة تنشط جنوب سيناء وجنوب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة غد الثلاثاء على محافظات مصر:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 36.

الاسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 32.

السويس: الصغرى 25 والعظمى 36.

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 37.

بورسعيد: الصغرى 26 والعظمى 37.

شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 39.

الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 37.

بنى سويف: الصغرى 24 والعظمى 37.

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 42.

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عن الكاتب

محمد عزت

محرر "الأخبار العاجلة" في موقع "كلمة دوت أورج"، معلم خبير حاسب آلي، ومطور مواقع، دراسات عليا فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، حاصل على اعتماد ميكروسوفت فى مجالات ال MCPD و ال MCTS، مدرب معتمد من جهات دولية ومحلية فى مجالات التدريب والبرمجة وتطوير المواقع. مهتم بمتابعة آخر المستجدات والأخبار على الساحة العالمية والعربية .والمصرية، وخاصة قضايا التعليم والاقتصاد.

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