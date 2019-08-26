حالة الطقس ودرجات الحرارة غد الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – الإدارة العامة للتحاليل عن طقس غد الثلاثاء على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث جاء فى بيان الهيئة للنشرة الجوية عن يوم الثلاثاء أن طقس الغد حار رطب نهاراً على القاهرة والوجه البحرى وحتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على الجنوب نهاراً، بينما يكون الطقس لطيف ليلاً.

وأفاد بيان الهيئة بأنه تقل الشبورة المائية صباحاً على شمال البلادوتظهر سحب منخفضة شمالاً.

وعن حالة الرياح، تسود رياح شمالية غرببية معتدلة تنشط جنوب سيناء وجنوب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة غد الثلاثاء على محافظات مصر:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 36.

الاسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 32.

السويس: الصغرى 25 والعظمى 36.

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 37.

بورسعيد: الصغرى 26 والعظمى 37.

شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 39.

الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 37.

بنى سويف: الصغرى 24 والعظمى 37.

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 42.