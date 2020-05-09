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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر – الأحد 10 مايو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق
حالة طقس 6 أيام في مصر تعرف على تفاصيل حالة طقس 6 أيام

أعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس ليوم الأحد 10-5-2020 م الموافق 17 رمضان 1441 هـ , خلال ساعات النهار تشهد القاهرة ومحافظات الوجه البحري شبورة صباحاً وطقس غائم جزئي معتدل, أما على السواحل الشمالية فيكون طقس لطيف والرياح معتدلة, أما على محافظات شمال وجنوب الصعيد الطقس مشمس مائل للحرارة والرياح معتدلة.

ليلاً يكون الطقس بارد على القاهرة والوجه البحريحتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

حالة البحرين : البحر المتوسط حالته معتدلة وارتفاع الموج به بين 1.5 و 20 نار ةالرياح السطحية شمالية غربية , أما البحر الأحمر فحالته معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج بين 2 و 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة لأهم المدن والمحافظات في مصر :

القاهرة : العظمى 29 والصغرى 17

الاسكندرية : العظمى 23 والصغرى 17

مطروح : العظمى 23 والصغرى 16

العريش : العظمى 24 والصغرى 16

كاترين : العظمى 24 والصغرى 12

شرم الشيخ : العظمى 33 والصغرى 22

الغردقة : العظمى 34 والصغرى 20

اسيوط : العظمى 31 والصغرى 17

الأقصر : العظمى 33 والصغرى 19

اسوان : العظمى 34 والصغرى 20

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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