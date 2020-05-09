حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر – الأحد 10 مايو 2020

أعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس ليوم الأحد 10-5-2020 م الموافق 17 رمضان 1441 هـ , خلال ساعات النهار تشهد القاهرة ومحافظات الوجه البحري شبورة صباحاً وطقس غائم جزئي معتدل, أما على السواحل الشمالية فيكون طقس لطيف والرياح معتدلة, أما على محافظات شمال وجنوب الصعيد الطقس مشمس مائل للحرارة والرياح معتدلة.

ليلاً يكون الطقس بارد على القاهرة والوجه البحريحتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

حالة البحرين : البحر المتوسط حالته معتدلة وارتفاع الموج به بين 1.5 و 20 نار ةالرياح السطحية شمالية غربية , أما البحر الأحمر فحالته معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج بين 2 و 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة لأهم المدن والمحافظات في مصر :

القاهرة : العظمى 29 والصغرى 17

الاسكندرية : العظمى 23 والصغرى 17

مطروح : العظمى 23 والصغرى 16

العريش : العظمى 24 والصغرى 16

كاترين : العظمى 24 والصغرى 12

شرم الشيخ : العظمى 33 والصغرى 22

الغردقة : العظمى 34 والصغرى 20

اسيوط : العظمى 31 والصغرى 17

الأقصر : العظمى 33 والصغرى 19

اسوان : العظمى 34 والصغرى 20