الأرصاد الجوية تعلن عن انخفاض في درجات الحرارة بقدار 12 درجة..تعرف على حالة الطقس يومي الأحد والإثنين

صرح الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2019 يشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية، وتصل درجات الحرارة على محافظة القاهرة إلى 34 درجة مئوية، بينما تصل إلى 35 درجة مئوية على مناطق شمال وجنوب الصعيد أثناء ساعات النهار.

وأضاف عطا في تصريحاته أن الموجة الحارة تستمر ليوم واحد فقط، وتنتهي مساء اليوم السبت، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بدءا من غدا الأحد، حيث يسود غدا طقس لطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على محافظات الوجه البحري والقاهرة وذلك حتى شمال الصعيد، حيث ستنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة لتسجل درجات الحرارة 27 درجة في النهار، وتنخفض مرة ثانية يوم الإثنين لتسجل 22 درجة، لترجع درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام على مصر، بينما تستمر درجات الحرارة جنوب البلاد مائلة إلى الحرارة نهارا لتسجل 33 درجة مئوية.

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أما عن الرياح، فمن المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا خلال الأيام القادمة، وتؤثر على البلاد رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، أما جنوب البلاد فيتأثر بموسم السودان الموسمي وتظل درجات الحرارة مرتفعة به.

وتحذر الأرصاد الجوية قائدي المركبات على كافة الطرق السريعة من وجود نشاط في الرياح يؤدي إلى تقليل الرؤية الأفقية.

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