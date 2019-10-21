حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة .. التنبؤ بالفيضان في بعض المناطق وهطول أمطار متفاوتة في مناطق أخرى

حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة والتي تبدأ مساء اليوم الإثنين ولغاية الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، وكما جاءت في تقرير هيئة الأرصاد الجوية، وما نشره مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري والموارد المائية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”اليوم الإثنين، من المتوقع هطول أمطار شديدة بداية من مساء اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل، وتصل إلى 7 ملليتر على الصحراء الغربية، في حين تقل شدتها على المدن والمناطق المطلّة على السواحل الشمالية، وعلى محافظات الوجه البحري، وعلى محافظة القاهرة.







حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة







توقعات مركز التنبؤ بالفيضان ليوم الثلاثاء والأربعاء 22 و 23 أكتوبر

وبحسب مركز التنبؤ سوف تشهد مدن ومناطق السواحل الشمالية ومحافظة سيناء، يوم غد الثلاثاء، سقوط أمطار تصل إلى 7 مم، في حين تقل شدتها على المناطق الجنوبية من سيناء، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظة القاهرة.

أما توقعات مركز التنبؤ بالفيضان ليوم الأربعاء ، فهي سقوط أمطار خفيفة على المناطق الجنوبية من سيناء، على السواحل المطلة على البحر الأحمر، وصولا إلى وسط الصعيد.

حالة البحر الاحمر والمتوسط

وتشير توقعات الإدارة العامة للتحاليل – مركز التحاليل الرئيسي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن حالة البحر الأحمر سوف تكون معتدلة وارتفاع الموج 1.5 – 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1 – 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.







درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الثلاثاء ولمدة 24 ساعة