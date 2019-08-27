حالة الطقس 28 أغسطس 2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر ليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019، وتشهد حالة الطقس ثبات في درجات الحرارة على جميع المحافظات مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة والشعور بها بأكثر من معدلاتها الطبيعية.

حالة الطقس في مصر

تشهد محافظات الوجه البحري والقاهرة درجات حرارة متوسطة تصل إلى 37 درجة مئوية في القاهرة والجيزة مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تتخطى حاجز 95% والتي تزيد من الشعور الكبير بدرجات الحرارة، وتقل درجات الحرارة على السواحل الشمالية عن محافظات الوجه البحري، وترتفع درجات الحرارة على محافظات الصعيد يصاحبها اعتدال في نسبة الرطوبة التي تقل من الشعور بدرجات الحرارة على محافظات الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 37 25 المحلة 37 25 الجيزة 37 25 المنصورة 36 25 الشرقية 38 25 دمنهور 35 24 بورسعيد 31 36 الاسكندرية 29 26 الاسماعيلية 36 25 شرم الشيخ 35 29 السويس 35 27 اسوان 40 30 طنطا 38 25 الاقصر 39 30 أسيوط 38 27 الفيوم 38 24

نسبة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة بشكل كبير على محافظات الوجه البحري والقاهرة وعلى السواحل الشمالية وتكون معتدلة على محافظات الصعيد، وتتحكم نسبة الرطوبة في نسبة الشعور بدرجات الحرارة فكلما زادت نسبة الرطوبة زاد الشعور بارتفاع الحرارة وكلما قلت الرطوبة أصبح الجو معتدل وتكون حالة الطقس جيدة وإليكم نسبة الرطوبة:

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة عدم التواجد في الأماكن الضيقة لمدة طويلة للأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس والتأكد من التهوية الجيدة لضمان عدم حدوث المخاطر.