تغيرات في حالة الطقس اليوم وأمطار خفيفة بالقاهرة ورعديه بالوجه البحري ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، وكذلك توقعاتها لأحوال الطقس لمدة ستة أيام قادمة، ولوحظ في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود انخفاض جديد في درجات الحرارة مع حدوث ظواهر جوية لم تكن تكن معتادة في مثل هذا التوقيت من العام، وذلك مثل الأمطار الرعدية وبرودة الجو، وتأتي هذه التغيرات نتجة تأثر البلاد بمرتفع جوي غربي البحر المتوسط.

تغيرات في حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 مايو

ووفق بيان هيئة الأرصاد، فسوف تتساقط غداً أمطار ما بين متوسط إلى خفيفة على القاهرة، وتكون رعدية في بعض الأحيان على محافظات الوجه البحري، مع وجود رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء البلاد.

وحول تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء فسوف تأتي على النحو التالي.

القاهرة الكبرى| نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة إلى متوسطة، والحرارة 26 للكبرى و16 للصغرى.

الوجه البحري| أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض المناطق ونشاط للرياح ودرجة الحرارة 26 للكبرى، و16 للصغرى.

السواحل الشمالية الغربية| نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية والحرارة 22 للكبرى و17 للصغرى.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 مايو

وبالنسبة إلى طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء| رياح نشطة وأمطار متوسطة ورعدية ببعض المناطق وتسجل درجات الحرارة 22 للكبرى و16 للصغرى.

شمال الصعيد| فالأجواء لطيفة والرياح نشطة ومثيرة للأتربة والأمطار خفيفة، والحرارة 30 للكبرى و18 للصغرى.

وهذه توقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس على مدار الأيام الستة القادمة.

بدايةً من الثلاثاء 5 مايو وحتى الأحد 10 مايو 2020.