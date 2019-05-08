حبس المنتج أحمد السبكي سنة تنفيذاً لحكم غيابي ضده فى قضية شيك

قامت نيابة العجوزة بتنفيذ حكم غيابي بحبس المنتج السينمائي أحمد السبكي لمدة سنة فى قضية شيك بدون رصيد، حيث أثبتت تحريات نيابة العجوزة بأن المنتج أحمد السبكي صدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة عام فى القضية رقم 985/22 جنح العجوزة لسنة 2000.

وأكدت مصادر أمنية بأن المنتج أحمد السبكي لم يتم إخلاء سبيله من ديوان قسم شرطة الدقي، على الرغم من صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه بعد التحقيق معه فى واقعة اقتحام موقع صدى البلد الإخباري يوم الاثنين الماضي.

وأنه خلال التحري عن المنتج أحمد السبكي تبين أنه صدر ضده حكمين غيابيين فى قضايا شيكات بدون رصيد، الحكم الأول صادر من محكمة العجوزة بحبسه لمدة سنة فى قضية شيك بدون رصيد، والحكم الثاني صادر من محكمة المعادي بحبسه لمدة 3 أشهر فى قضية شيك بدون رصيد أيضاً.

وقد تم ترحيل المنتج أحمد السبكي إلى قسم شرطة العجوزة وسوف يتم عرضه على النيابة للمعارضة، وبعدها يتم ترحيله إلى قسم شرطة المعادي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى القضية الثانية.

وكان المنتج السينمائي أحمد السبكي قد تم اتهامه بواقعة التعدي على مقر صدي البلد لوجود خلافات بينه وبين قناة صدي البلد بعد أن قامت القناة بعرض مسلسله “سوبر ميرو” وأنه استعان بـ (11) بودي جارد لتحطيم المقر والاعتداء على العاملين به بالضرب اعتقاداً منه بأن مقر الموقع الإخباري هو مقر قناة صدي البلد.