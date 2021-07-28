حجز موعد التأمينات الإجتماعية في الكويت.. اجراءات ورابط الموقع للحصول على باركود

رابط حجز موعد المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بدولة الكويت 2021 يبحث عنه الكثير من المواطنين والوافدين نظراً لاعتماد الخدمة بعيداً عن مراكز الهيئة وذلك بشكل اونلاين وإذا كنت غير واثقاً من قدرك للوصول الى تبويب حجز الموعد على الموقع يمكنك الذهاب اليه مباشرة من خلال الروابط في هذا المقال لتسهيل ذلك!

رابط التامينات الاجتماعية بدولة الكويت

يعتبر رابط المؤسسة العامة للتامينات للحصول على باركود الحجز 2021 اونلاين من اهم الخدمات المحدثة وقد اعتمدت آليات مناسبة تتم بسهولة لحجز موعد مسبق من دون الحضور الشخصي حرصاً على وقت العميل، وهي هيئة حكومية تعنى بشكل اساسي لصرف معاشات التقاعد بالاضافة لبعض خدمات التامين كمكافآت التقاعد، ويمكن زيارة فروع التامينات للاستفادة من الخدمات الغير متوفرة على الموقع الرسمي والتي تستدعي الحضور الشخصي حيث لا يمكن الا بحجز مسبق وبدون أي تأخير في الموعد المحدد.

ويتسائل الكثير من الكويتيين عن شروط زيارة التاميتات والتي تستدعي حجز موعد بشكل اونلاين أولاً، والالتزام بالاجرءات الصحية كلبس الكمامات ضمن اجراءات جدار الصد لمواجهة لفيروس كورونا المستجد. وتتمثل اجراءات حجز موعد التامينات على النحو الذي تتوقعه أدناه:

اجراءات حجز موعد التأمينات الإجتماعية

من الصفحة الرئيسية على موقع التامينات الاجتماعية وهو https://www.pifss.gov.kw/ او الدخول مباشرة الى صفحة الحجز من ثم اختيار الخدمات التامينية

https://eservice.pifss.gov.kw/Booking/

يتم اختيار المبنى الرئيسي لهيئة التامينات او احد فروعها بمنطقة المرقاب أو فرع جنوب السرة أو فرع العارضية أو فرع فهد الأحمد أو فرع سعد العبدالله

في صفحة اضافة التفاصيل يتم كتابة الاسم والبريد الالكتروني ورقم الهاتف بشكل صحيح لاستلام الباركود الخاص بك.

وفي الاسفل وتحديداً في صفحة المعلومات الاضافية يتم كتابة الرقم المدني

إدخال اي ملاحظات اخرى تود تقديمها لفهم نوع معاملتك بوضوح

وضع علامة صح في المربع يسار الشاشة، كإقرار منك ان الموعد الذي تحجزه لغرض إنجاز خدمة غير متوفرة على الموقع الالكتروني.

يتم الضغط على زر الحجز

مع ملاحظة ان رسالة تأكيد الحجز سيتم ارسالها على البريد الالكتروني، ويكون بها كامل تفاصيل الحجز، تاكد ان تكون الخدمة التامينية المراد الاستفادة منها غير متاحة ضمن الخدمات الالكترونية وبخلاف ذلك اذا عليك استخدام موقع المؤسسة او تطبيق ذخر.