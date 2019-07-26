بالأسماء.. حركة ترقيات و تنقلات ضباط الشرطة 2019

فى أضخم حركة للتنقلات بوزارة الداخلية، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة، حيث تضمنت الحركة ترقية 12154 ضابط على مستوى جميع الرتب من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، كما تضمنت الحركة أيضاً نقل وندب 26 مساعد وزير في قطاعات الوزارة، و20 مدير أمن.
وجاءت حركة ترقبات وتنقلات ضباط الشرطة استجابة لتوجهات الدولة نحو تصعيد العناصر الشابة للاستفادة منها في كافة مواقع العمل الأمني مع مراعاة للظروف الاجتماعية والصحية للضباط لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسى لهم.
حركة ترقبات وتنقلات ضباط الشرطة 2019
تضمنت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2019 نقل وندب عدد 26 مساعداً للوزير في مختلف قطاعات وزارة الداخلية كالتالي:-
- تعيين اللواء دكتور مصطفى عبد الحميد شحاته غويل مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية.
- اللواء جمال موسى السيد عبد الباري مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.
- اللواء محمد السيد طاهر الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
- اللواء أنور سعيد على عبد الصمد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي.
- اللواء طارق محمد حلمي إبراهيم علام مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.
- اللواء هشام محمود محمد نصر مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا.
- اللواء طارق محمد حسونة على مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.
- اللواء خالد محمد شلبي قاسم مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد.
- اللواء محمد سالم عبد الوهاب جمعة مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا.
- اللواء مجدي أحمد السيد أحمد عامر مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد.
- اللواء طارق جمال فهمي مجاهد مساعد الوزير لمنطقة القناة.
- تعيين اللواء زكي أحمد أمد محمد زمزم مساعد الوزير لقطاع الآمن الاجتماعي.
- اللواء رضا عبد العليم خفاجة سويلم مساعد الوزير لمنطقة سيناء.
- اللواء هاني جرجس نجيب إسناسيوس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.
- اللواء أشرف السيد جمال عز العرب خيري مساعد الوزير لقطاع السجون.
- اللواء طارق محي الدين على عجيز مدير أمن القليوبية.
- تعيين اللواء عاطف عبد الحميد محمد مهران مدير لأمن الشرقية.
- اللواء محمد محمد محمود أحمد خريصة مديراً لأمن جنوب سيناء.
- اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي مديراً لأمن الإسكندرية.
- اللواء محمود على السيد خليل مديراً لأمن المنيا.
- اللواء أسعد الذكير محمد حافظ مديراً لأمن أسيوط.
- اللواء رضا على عبد التواب عبد الجليل مديراً لأمن مطروح.
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