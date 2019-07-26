بالأسماء.. حركة ترقيات و تنقلات ضباط الشرطة 2019

فى أضخم حركة للتنقلات بوزارة الداخلية، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة، حيث تضمنت الحركة ترقية 12154 ضابط على مستوى جميع الرتب من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، كما تضمنت الحركة أيضاً نقل وندب 26 مساعد وزير في قطاعات الوزارة، و20 مدير أمن.

وجاءت حركة ترقبات وتنقلات ضباط الشرطة استجابة لتوجهات الدولة نحو تصعيد العناصر الشابة للاستفادة منها في كافة مواقع العمل الأمني مع مراعاة للظروف الاجتماعية والصحية للضباط لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسى لهم.

حركة ترقبات وتنقلات ضباط الشرطة 2019

تضمنت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2019 نقل وندب عدد 26 مساعداً للوزير في مختلف قطاعات وزارة الداخلية كالتالي:-