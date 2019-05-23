حريقين هائلين بشرم الشيخ والمنوفية حصيلة أولى لدرجات الحرارة المرتفعة اليوم وثلاث وفيات حتى الآن

مع أرتفاع درجات الحرارة الكبير الذي تشهده مصر اليوم الذي تجاوز الـ45 درجة على معظم أنحاء الجمهورية، والذي كانت قد حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية منذ عدة أيام، حدث ما كان يُخشى منه، حيث تسببت درجات الحرارة العالية في نشوب حريقين هائلين بكل من مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والآخر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ودائما ما تقوم قوات الحماية المدنية برفع درجات الاستعداد لديها مع أرتفاع درجات الحرارة الكبيرة خلال فصل الصيف تحسبا لأي ظروف، وفيما يلي تفاصيل الحريقين حتى الآن.

حريق السوق التجاري القديم بشرم الشيخ

مع بداية الساعات الأولي للنهار، شب حريق هائل بأحد المراكز التجارية بالسوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ والذي يقع في مواجهة مسجد الصحابة، وعلى الفور تحركت 10 سيارات من قوات الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده ليشمل مناطق اخرى.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع أي إصابات من جراء الحريق، كما أنتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وحصر التلفيات ومحاولة التوصل لأسباب الحريق الذي صرح شهود عيان بأنه أمتد بالفعل لعدد من المحال المجاورة لمكان الحريق.

حريق مصنع بلاستيك بمدينة السادات بالمنوفية

كما تلقى مدير أمن محافظة المنوفية صباح اليوم إخطار بوقوع حريق هائل بأحد مصانع المنطقة الصناعية السادسة بمدينة السادات تسبب في وفاة ثلاثة أفراد، ولم يتبين حتى الآن أسباب نشوب الحريق.

وتم تحرك سيارات الإطفاء فور وقوع الحادث للسيطرة على الحريق، وكذلك سيارات الإسعاف التي نقلت جثث المتوفين إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت تقارير الأرصاد الجوية قد حذرت من الارتفاع الكبير الذي ستشهده درجات الحرارة اليوم، وقالت أن هذه الموجه هي الأقوى حتى الآن في عام 2019، وحذرت من الخروج او التعرض لأشعة الشمس إلا للضرورة، ومن جانبها اتخذت وزارة الصحة كافة الاحتياطات لمواجهة تداعيات الحرارة المرتفعة والإصابات بضربات الشمس والحالات الحرجة من كبار السن والمرضى.