حريق استديوهات قناة النادي الأهلي وإلغاء البث الهوائي اليومي

نشب حريق داخل قناة النادي الأهلي في مدينة الإنتاج الإعلامي ، وأرجع المسئولون السبب إلى وجود ماس كهربائي في الأجهزة الكهربائية الموجود باستديوهات القناة.

إلغاء برامج الهواء اليوم

وقرر الدكتر محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي إلغاء جميع البرامج التي كانت تبث على الهواء بعد اشتعال الحريق في الاستديو.

السبب وراء اشتعال الحريق

ومن المنتظر أن تنشر قناة النادي الأهلي بعد قليل بيانا توضح فيه الأسباب الحقيقية وراء اشتعال الحريق في استديوهات قناة الأهلي والسبب الأساسي وراء إلغاء بث البرامج.

برامج قناة النادي الأهلي

قناة النادي الأهلي تبث يوميا العديد من البرامج الرياضية ومن هذه البرامج برنامج الأهلي اليوم ، وبرنامج ميديا سبورت وملك وكتابة، والكثير من البرامج الرياضية الأخرى.

وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا….