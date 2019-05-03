حريق الموسكي | البيان النهائي عن وزارة الصحة المصرية حول الإصابات وتكليفات الوزيرة للأجهزة المعنية

حريق الموسكي،الذي اندلع اليوم بمنطقة الموسكي بالعاصمة القاهرة وتحديداً بحارة اليهود، ولقد أفادت الأنباء أن الحريق الضخم والذي استدعى الدفع بعشرات من السيارات الإطفاء من قبل مديرية أمن القاهرة وإدارة الحماية المدنية للسيطرة عليه، قد شب بسبب اندلاع حريق تزايد حجمه واتساعه بأحد المخازن الكائنة بالدور الأراضي بأحد العقارات بالمنطقة والذي كان يتكون من أربعة طوابق .

وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية بالطوارئ والتابعة لوزارة الصحة المصرية وتم الدفع بعدد عشرين سيارة إسعاف بمحيط المنطقة التي أصابها الحريق، وأكدت الأنباء أن سيارات الإسعاف والأطقم الطبية المرافقة لها قد قامت بتقديم المساعدة العاجلة لعدد 41 حالة بمنطقة الحادث .. وصدر منذ قليل البيان الرسمي عن وزارة الصحة بمصر حول إصابات حريق الموسكي شاملاً تكليفات وزيرة الصحة للأجهزة المعنية حول الحادثة .

بيان وزارة الصحة وتفاصيله حول حريق الموسكي

حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بمصر الدكتور خالد مجاهد، أن وزيرة الصحة المصرية الدكتور هالة زايد أصدرت تكليفات عاجلة لكافة المسئولين بالوزارة لرفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المستشفيات الكائنة والقريبة من منطقة الموسكي بالقاهرة، وكلفت الأجهزة المعنية بتوفير كافة الأدوات والوسائل لتقديم العناية الطبية الفائقة للمصابين، كما أصدرت توجيها مباشرة للدكتور خالد مجاهد بترأس فريق طبي متكامل لزيارة المصابين والاطمئنان على وضعهم الصحي .

وأكد مجاهد في تصريحاته، أنه تم نقل 20 حالة لتلقي العلاج فور اندلاع الحريق، وأكد أن الفرق الطبية قدمت لهم كل ما يلزم من عون ومتابعة، ولم يتبقى حتى الآن إلا ست حالات فقط تخضع للرعاية الطبية بمستشفى أحمد ماهر، وأكد أن خلال ساعات قليلة سوف يتمكن أربع حالات من الست من المغادرة سالمين إلى منازلهم .

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