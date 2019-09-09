حريق ضخم في وكالة البلح و12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران







نشب حريق ضخم في أحد محال المفروشات الكبيرة في منطقة وكالة البلح التابعة لمحافظة القاهرة منذ قليل، وأسرعت الحماية المدنية بالدفع بعدد 12 سيارة إطفاء لإخماد النيران ومحاولة السيطرة على الحريق بوسط البلد.







حريق ضخم في وكالة

وتلقت غرفة العمليات بالحماية المدنية والنجدة بلاغا بنشوب حريق ضخم في وكالة البلح، وعلى الفور انتقل كل من اللواء أسالمة فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة القاهرة، لمكان الحريق وأمر بالدفع بعدد 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق محاصرة النيران من جميع الجهات.







الاستعانة بخزانين مياه لإطفاء الحريق

واستعانت قوات الحماية المدنية في إطفائها للحريق بخزانين مياه إضافيين وذلك لشدة الحريق مع المساعدة بـ12 سيارة إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليها.







السيطرة على حريق وكالة البلح

تحديث.. تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من السيطرة على الحريق، وإخماده بعدما التهمت النيران معرض مفروشات مكون من 3 طوابق في وكالة البلح، واتضح أن الحريق سببه ماس كهربائي ولا يوجد أي ضحايا أو مصابون.