حريق كبير بشارع العريش في فيصل بالجيزة، وخسائر كبيرة

نشب حريق كبير في معرض “العريش” بشارع العريش المعروف الذي يقع بين شارعي الهرم والملك فيصل، وامتد الحريق إلى مدينة ملاهي صغيرة ومركز تجاري على مساحة ٣٠٠ متر في الشارع التجاري الكبير.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد تلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغاً بنشوب الحريق، فتم إرسال ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق في د أسرع وقت.

ولم يسفر الحريق عن إصابات ولا خسائر بشرية حتى الآن لكن الخسائر المادية كانت كبيرة حيث أن سارع العريش هو شارع تجاري بكتظ بالمحلات والمعارض على جانبيه لبيع الملابس والأجهزة المنزلية وخلافه.

كما امتد الحريق ليلتهم سيارتين كانتا مركونتان في محيط المنطقة التي نشب فيها ولم يتمكن الموجودون من منع الحريق من التهام السيارتين.