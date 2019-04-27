حريق كبير بمديرية أمن الدقهلية والدفع بعشر سيارات إطفاء

نشب حريق ضخم بالطابق الثالث من مبنى مديرية أمن الدقهلية وتحديداً في ديوان المديرية، قسم شئون الأفراد، وأسفر عن إصابات بين أفراد الأمن في المبنى، وقد دفعت إدارة الحماية المدنية بالدقهلية بـعشر سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وجار إخماده وحتى الآن لم تحدث خسائر بشرية بسبب الحريق.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء “محمد حجي” إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يقول بوقوع حريق في قسم شئون الأفراد بمبنى مديرية أمن الدقهلية، فانتقل اللواء على الفور بصحبة قيادات الأمن بالمحافظة وتم عمل معاينة مبدئية للحادث للوقوف على الأسباب.

وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي بأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بقسم شئون الأفراد وبعض الأوراق المتكدسة في المبنى، وتمت السيطرة على الحريق دون سقوط ضحايا.

وأعلنت الحماية المدنية في البداية إرسال 4 سيارات إطفاء، لكن العدد وصل إلى عشر سيارات ليتمكنوا من السيطرة على الحريق الضخم.

← إقرأ أيضاً: