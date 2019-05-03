حريق كبير في الموسكي: الأمن يكشف التفاصيل والدفع بعشر سيارات إطفاء

وقع منذ دقائق حريق كبير في أحد العقارات السكنية بمنطقة الموسكي وانتشر منه إلى العديد من محلات الملابس والمفروشات المجاورة والموجودة بالطابق الأرضي من العقار المتضرر بالحريق، وحتى تلك اللحظة مازالت قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق الضخم.

ودفعت قوات الحماية المدنية بحوالي 10 سيارات إطفاء بعد أن تلقّت غرفة النجدة بالعاصمة بلاغات عديدة تفيد بوقوع حريق بالعديد من محلات المفروشات والملابس والمحلات الأخرى بمنطقة الموسكي.

وتم زيادة عدد سيارات الإطفاء من أجل محاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمزيد من المحلات المجاورة، كما أعلن مصدر أمني أنه لم تحدث خسائر بشرية حتى تلك اللحظة.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو نشوب حريق امتد لما تحت كوبري الأزهر الذي يمر وسط العتبة مع تصاعد نيران من العديد من المحلات التجارية في المنطقة.

يُذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يحدث فيها حريق كبير في منطقة العتبة عموماً، وهي التي تُعدّ إحدى أهم مناطق القاهرة التجارية وأكثرها ازدحاماً.

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