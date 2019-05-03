حريق كبير في الموسكي دون خسائر بشرية والإطفاء تسيطر على الوضع

قبل ساعات من الآن إندلق حريق كبير في الموسكي وسط العاصمة المصرية القاهرة، و في المنطقة قد نشب حريق آخر منذ ما يقارب العام، وقد تم إرسال أكثر من عشر سيارات لإخماد الحريق الهائل،وأكدت المصادر الأمنية أنه ولله الحمد لا توجد أي خسائر بشرية ،فقد أصيب خمسة عشر شخصا بحالات إختنناق ليست الخطيرة.

ومازالت الحماية المدنية تواصل إخماد الحريق ومنعه كذالك من الوصول إلى المناطق المجاورة حيث يقع في واحدة من أكثر مناطق القاهرة إزدحاما.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، إنه فور نشوب الحريق تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

وأضاف مجاهد أن جميع المصابين يعانون من اختناقات، حيث تم إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة واحدة إلى مستشفى سيد جلال، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وذكر موقع اليوم السابع إلى ماس كهربائي في احد المحلات التي تبيع العطور هو الذي تسبب في إندلاع هذا الحريق الهائل، وتقدر قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من أربع ملايين جنيه مصري.

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