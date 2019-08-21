حريق هائل بمحل ألعاب نارية ومخزن كتب بالمنوفية

اندلع حريق هائل منذ قليل في محل ألعاب نارية ومخزن كتب بجانب المحل الأول بمنطقة الشيخ مكرم، الموجودة في مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، وتحاول الحماية المدنية السيطرة عليه.

محاولة السيطرة على الحريق

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 9 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الضخم، الذي شب في محل الألعاب النارية ومخزن الكتب القريب منه حتى لا تمتد النيران وتصل إلى المنازل القريبة منهما.

رعب بين الأهالي

سادت حالة من الرعب والفزع بين سكان وقاطني المنطقة وأهالي الشارع الجديد بمنوف، بعد نشوب الحريق وتصاعد ألسنة النيران؛ خوفًا من أن تمتد النيران وتحرق منازلهم أو المسجد المجاور لها، وأسرع الأهالي في الشارع في محاولة منهم لإطفاء الحريق لكنهم لم يستطيعوا السيطرة على الحريق.

شهود عيان

قال أحد شهود العيان إن محل الألعاب النارية لرجل يدعى «شريف عيادة»، وهو محل ممتلئ بالألعاب النارية التي بسببها زاد توهج النيران واستمرار اشتعالها لفترة أطول.

وأضاف شاهد عيان آخر أن سيارات مطافئ منوف لم تتمكن في بادئ الأمر من السيطرة على الحريق، لضخامته ؛ ما دفعها للاستغاثة وطلب المساعدة من مطافئ مدينة شبين الكوم، حتى تمكنت من السيطرة على الحريق بسلام.