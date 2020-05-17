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حظر التجوال بعد عيد الفطر.. رئيس الوزار يُلعن المواعيد الجديدة

بواسطة أحمد سعيد
مواعيد جديدة عن حظر التجوال بعد عيد الفطر تفاصيل حظر التجوال بعد عيد الفطر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواعيد حظر التجوال بعد عيد الفطر مشيرًا إلى أن فرض الحظر يبدأ من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا ولمدة أسبوعين.

وقال رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الحياة الطبيعية في مصر ستعود تدريجيًّا بدءًا من 15 يونيو المقبل، مشيرًا إلى النظر من جديد في عودة إقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة.

مواعيد حظر التجوال بعد عيد الفطر

وأضاف “مدبولي” في سياق إعلانه مواعيد حظر التجوال بعد عيد الفطر أن الحكومة ستفرض إجراءات احترازية في العيد، مؤكدًا أن الأهم هو فترة ما بعد العيد، ولا بد من أن يعي الجميع تلك المرحلة وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، خصوصًا أن هذا الفيروس لن يختفي.

وحذر رئيس الوزراء جميع المواطنين من الجمعات التي قد تحدث في فترة العيد، لأن ذلك قد يؤدي إلى اتساع نطاق انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تتبعها الدولة المصرية هدفها الأساسي هو التقليل من انتشار الفيروس التاجي.

غلق المحلات والمطاعم

وفي سياق إعلان مواعيد حظر التجوال بعد عيد الفطر المبارك، أفاد رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة قررت غلق المحلات والمطاعم والشواطئ والأماكن الترفيهية على مستوى الجمهورية لمدة 6 أيام متواصلة، تبدأ مع أول أيام عيد الفطر وتنتهي يوم الجمعة الموافق 29 مايو الجاري، للحد من انتشار “كوورنا”.

أحمد سعيد

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