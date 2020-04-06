حفاظًا على العاملين بالسياحة.. السيسى يوجه بتمويل البنوك للمنشآت السياحية بفائدة مخفضة

في إطار في خطة الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عدة توجيهات للجهات المسئولة بالدولة لمساعدت عدد من القطاعات المختلفة بالدولة، وذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، والمالية، والسياحة، والآثار، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

إرجاء سداد كافة المستحقات عن المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض التداعيات الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” من الناحية الاقتصادية، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتعامل مع هذه التداعيات والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل بالمشروعات المتعلقة بالنشاط السياحي، إضافة إلى إسقاط الضريبة العقارية على كافة المنشآت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 3 أشهر دون أي فؤائد أو غرامات تأخير، وذلك بناءً على التوافق بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الفندقية والسياحية

وبالنسبة للعاملين في المنشآت السياحية والفندقية، فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه البنك المركزي بتقديم تمويل من البنوك للمنشآت الفندقية والسياحية، بحيث يتم تخصيصه من أجل تمويل العملية التشغيلية في هذه المنشآت من أجل الاحتفاظ بجميع العاملين، على أن يكون ذلك بفائدة مخفضة، كما وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الفندقية والسياحية، بحيث تكون مستعدة وجاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين بعد انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد.