حقائق لا تعرفها عن إنجي أفلاطون Inji Aflatoun وسر احتفال جوجل بها اليوم

يحتفل اليوم محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الفنانة التشكيلية المصرية إنجي أفلاطون Inji Aflatoun، وذلك بتغيير شعاره على صفحته الرئيسية للبحث إلى صورة رسمة لسيدة ترمز لها ترسم لوحة وحولها عدد من اللوحات الفنية، واليوم هو ذكرى ميلادها حيث ولدت يوم ١٦ إبريل عام ١٩٢٤ وتوفيت يوم ١٧ إبريل عام ١٩٨٩، وعرفت بنشاطها في مجال حقوق المرأة بجانب كونها واحدة من رواد الحركة الفنية التشكيلية.

حقائق لا تعرفها عن إنجي أفلاطون Inji Aflatoun

عائلتها كانت شديدة الثراء، حيث ولدت بأحد قصور القاهرة الفاخرة.

سُجنت ٤ أعوام من ١٩٥٩ وحتى عام ١٩٦٣ وذلك وفق الويكيبيديا.

كانت متحدثة بأسم الحركة الماركسية التقدمية النسائية (رابطة فتيات الجامعات والمعاهد).

والدتها كانت مصممة أزياء، وخدمت في الهلال الأحمر المصري.

تأثرت رسوماتها بالمدرسة السيريالية في الفن.

توقفت عن الرسم لمدة عامين من ١٩٤٦ إلى ١٩٤٨ وذلك بعد شعورها بأن رسوماتها لا تنقل إحساسها الحقيقي.

عادت مرة أخرى للرسم بعد زيارتها لمدينة الأقصر المصرية، والواحات، حيث تأثرت باسكتشات ملامح النساء والرجال داخل البيوت.

استمرت بالرسم إبان فترة سجنها، وكانت رسوماتها في أول الفترة عبارة عن بروفايلات لأشخاص، وفي نهاية الفترة كانت عبارة عن مناظر طبيعية.

قدمت معارض في برلين وموسكو وروما وباريس ودرزدن ووارسو وبارغ ونيو ديلهي.

اشتهرت رسوماتها بضربات ريشة قوية الألوان مليئة بالحيوية، الوصف الذي يماثل قليلاً رسومات فان جوخ.

يمكنك مشاهدة عدد من لوحاتها اليوم في متحف قصر الأمير طاز بالقاهرة.

فيلم تسجيلي عن حياة “إنجي أفلاطون” تحت عنوان “Inji Efflatoun After Prison – حياة انجى افلاطون بعد السجن” من اليوتيوب:

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