الحكومة توضح حقيقة إلغاء فترة السماح في سداد فاتورة التليفون الأرضي

انتشرت في الأيام الأخيرة أخبار عن إلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، والتي تصل إلى شهرين، يكون الشهر الأول مسموح فيها بإرسال واستقبال المكالمات والشهر الثاني استقبال مكالمات فقط، وأوضحت الحكومة حقيقة تلك الأخبار وهو ما سنوضحه في موضوعنا هذا.

حقيقة إلغاء فترة السماح للتليفون الأرضي

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء كل ما أشيع من اخبار في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إلغاء وزارة الاتصالات فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي.

الحكومة توضح حقيقة إلغاء فترة السماح

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكدوا أن تلك الأخبار المنشورة على مواقع الأخبار والسوشيال ميديا غير صحيحة، وأن المركز ووزارة الاتصالات شددوا على استمرار فترة سماح التليفون الأرضي والتي تصل إلى شهرين، وحذروا من الانجراف وراء كل ما يُثار في هذا الشأن من شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

شركة we وخدمة التليفون الأرضي

وأشارت وزارة الاتصالات إلى أن عملاء التليفون الأرضي المنزلي لشبكة “WE” بلغوا نحو 8.093 ملايين مشترك في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 7.265 ملايين مشترك في الربع الأول من عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى 11%.

كابلات MSAN

وأوضحت الوزارة أنها الآن تسعى إلى تحويل جميع الأسلاك النحاس إلى الألياف الضوئية وتحيل الكبائن إلى وحدات الـMSAN وذلك على مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

الحكومة تناشد المواطنين

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.