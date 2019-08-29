حقيقة إيقاف معاش من لديه ممتلكات تدر دخلاً 2500 ج أو رصيد بالبنك

تردد مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية وغيرها، شائعة حرمان الشخص من معاشه في حالة امتلاكه لبعض الممتلكات أو حساب مالي في البنك يدر عليه دخلا شهريا يزيد عن 2500 جنيه، وبعد انتشارها بشكل كبير تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت بدورها تلك الشائعات، مؤكدة أن المعاش هو حق لصاحبه دون وجود أي قواعد لحرمانه منه، سواء عمل في وظيفة أم لم يعمل وسواء يمتلك أموال وممتلكات.

وأوضحت الوزارة بأن إيقاف المعاش يعتمد على حالات معينة للورثة وليس لصاحب المعاش، ومنها العمل في وظيفة تدر نفس قيمة المعاش، وفي حالة النقصان يتم دفع الفرق للورثة، وأيضا في حالة زواج الأرملة، وفي حالة العمل في وظيفة محددة بلوائح وقوانين لمدة خمس سنوات متصلة أو منفصلة، ويعود الحق في صرف المعاش بعد ترك المهنة، فيتم صرفه في الشهر التالي من تاريخ ترك الوظيفة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إرتكاز قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في الاستمرار على نظام المزايا المحددة، وإنشاء مجلس أمناء جديد لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، مع إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، وأكدت الوزارة حرصها على دعم أصحاب المعاشات والمحافظة على حقوقهم، حيث بلغت القيمة المالية للمعاشات للفترة 2018/2019 لعدد 9.7 مليون شخص 176 مليار جنيه، مقارنة بالقيمة المالية للمعاشات للسنة المالية الجديدة 2020/2021 التي بلغت 54.8 مليار جنيه لعدد 9.6 مليون صاحب معاش.

وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يمكنكم الاتصال بالخط الساخن للوزارة وهو (16439)، مع ضرورة عدم الإنسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين الناس.