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حقيقة ارتباط منة عرفة وعلي غزلان.. الفنانة تحسم الجدل (فيديو) 

بواسطة عبدالرحمن خالد
علي غزلان ومنة عرفة حقيقة ارتباط منة عرفة وعلي غزلان

أثارت علاقة منة عرفة وعلي غزلان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية في ظل ظهور “اليوتيوبر” علي غزلان بشكل كبير مع منة عرفة في كافة المناسبات تقريبا، وهو ما جعل الكثيرين من المدونين عبر “السوشيال ميديا” ينشرون شائعات حول ارتباطهما ببعضهما البعض خاصة في تعليقات منة عرفة وعلي غزلان المثيرة للجدل.

علي غزلان ومنة عرفة يتصدران تويتر

وحرصت الفنانة منة عرفة على حسم الجدل حول طبيعة علاقتها باليويتيوبر المصري علي غزلان خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج MBC trending المذاع عبر شبكة إم بي سي، وذلك بعدما أُثيرت أزمة علاقة علي غزلان ومنة عرفة خلال الأيام الماضية من جديد بسبب ظهورها في برنامج “رامز مجنون رسمي” وأكدت أنها “سينجل” وليس على علاقة بأحد، وهو ما اتخذه رواد مواقع التواصل الاجتماعي كمادة للسخرية على “السوشيال ميديا” وأصبح اسم علي غزلان ومنة عرفة أحد أكثر الكلمات المتداولة على موقع تويتر الخاص بالتدوينات القصيرة.

حقيقة علاقة منة عرفة وعلي غزلان

وقالت منة عرفة خلال تصريحاتها بالبرنامج إنها لا تجمعها أي علاقة حب بـ علي غزلان نهائيا وكل ما بينهما هو أنهما أصدقاء ليس أكثر مشددة على أن هناك أصدقاء كثيرين مشتركين بينهما وهذا أمر طبيعي.

وتابعت منة عرفة: “مفيش أي حاجة بينا ولا هيبقى فيه، إحنا أصدقاء جدا وبنشتغل مع بعض وبينا أصدقاء كتير مشتركين، بس مفيش بينا حاجة، ومش لازم علشان أكون بخرج مع حد ونتصور نبقى مرتبطين”.

عبدالرحمن خالد
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