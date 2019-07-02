حقيقة زيادة أسعار الوقود الجديدة 2019 الشهر الجاري.. بالتفاصيل

إن الزيادة القادمة في أسعار المواد ومنتجات البترول تعد هى المرة الرابعة خلال فترة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هذا بمقتضى شروط صندوق النقد الدولي مقابل حصول مصر على 12 مليار دولار قرضًا جديدًا.
وفقًا لذلك الأمر، هناك أحد المسئولين في الهيئة البترولية قد أشار على أنه قد تم تأجيل أي زيادة جديدة في شتى أنواع المواد البترولية هذه الفترة لبعض الأمور.
استكمل المسئول مشيرًا على أن ما تم تداوله بشأن تطبيق الزيادة اليوم وإنعقاد اللجنة التي تتناول التسعير، ليس له أساس من الصحة؛ لأن الدولة لن تقوم بتطبيق أي زيادة جديدة قبل شهر يناير بداية العام المقبل 2020م، بالإضافة إلى أن لجنة التسعير لا يفصل إجتماعها عن البيان بشأن الزيادة سوى نصف ساعة فقط وفي حدود ذلك.
كما هو معروف أن زيادة أسعار الوقود القادمة هى المرة الرابعة على التوالي التي تنطوي على برنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد العالمي بداية من عام 2016م الماضي، ورفعت الدولة أسعار البترول تدريجيًا منذ ذلك الحين، وكان سعر لتر بنزين 92 مبلغ 3.50 جنيه ليبلغ 5 جنيه بمعدل زيادة 43%، وكذلك بنزين 80 الذي زاد بنسبة 5% ليتحول سعره من 2.35 جنيه إلى3.65 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 كان يسجل 3.25 جنيه ليصبح 6.60 جنيه أي بمعدل 5.6%، أما سعر السولار فكان يبلغ 2.35 جنيه حتى وصل إلى 3.65 جنيه، بينما وصل سعر أسطوانة البوتجاز ما بين 50 إلى 70 جنيه، وأخيرًا سعر متر الغاز السيارات 160 قرش بدلًا من 110 قرش.
التعليقات