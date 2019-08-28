حقيقة عدم استحقاق المعاش فى حالة شغل وظيفة أخرى

انتشرت خلال الفترة الماضية شائعة إلغاء المعاش في حالة شغل وظيفة، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون التأمينات الجديد، وهو ما نفته وزارة القوى العاملة، مؤكدة على أن هذه الشائعات غرضها إثارة البلبلة ونشر المعلومات المغلوطة.

وأوضح النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين اتحاد عمال مصر، بأن هناك الكثير من المعلومات الغير صحيحة المنتشرة بشأن استحقاق المعاش في قانون التأمينات الجديد، ومنها عدم استحقاق من يعمل في وظيفة أو عمل تجاري للمعاش، وهذا غير صحيح بالمرة.

وأشار محمد وهب، أن هناك فرق بين صاحب المعاش ومستحق المعاش، فصاحب المعاش هو الموظف الذي تخطى 60 عاما وخرج من الوظيفة، وفي هذه الحالة هو يستحق المعاش سواء عمل أو لم يعمل بوظيفة أخرى، أما مستحقين المعاش فهم ورثته، وتم وضع شروط خاصة لحصولهم على المعاش، فمثلا في حالة زواج الأرملة لا تحصل على معاش زوجها المتوفي، أو في حالة شغل وظيفة توفر نفس القيمة.

وأوضح وهب الله، بأن ترويح الشائعات الغير صحيحة تهدف إلى تشويه القانون، وخاصة بعد منح القانون الجديد إمتيازات لأصحاب المعاشات تمنح لأول مرة، مثل ربط المعاش بالتضخم، ليضمن حد أدنى يتناسب مع مستوى المعيشة.

ونصت المادة “111” من القانون القديم بخصوص عدم صرف المعاش المستحق في حالات معينة منها: الحصول على عمل جديد يوفر نفس قيمة المعاش او يزيد عنها، وفي حالة النقصان يصرف الفرق، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بلوائح وقوانين لمدة خمس سنوات متصلة، ولكن يعود الحق في صرف المعاش بدءاً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك الوظيفة.