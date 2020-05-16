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حقيقة فرض حظر تجوال شامل في مصر خلال عيد الفطر

بواسطة أحمد سعيد
حقيقة فرض حظر تجوال شامل حقيقة فرض حظر تجوال شامل خلال عيد الفطر

انتشرت مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي لحث الحكومة على فرض حظر تجوال شامل خلال أيام عيد الفطر المبارك الذي من المتوقع أن يبدأ يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري، لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وقال مصدر، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تدرك هذه المطالبات وتدرسها جيدًا خلال المفترة المقبلة، وستكون محل نقاش في الاجتماع الأسبوعي المقبل، وذلك للخروج بقرار مناسب، لمواجهة تلك الأزمة، لافتًا إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار أصبح قريبًا بشدة، وتطبيقه وارد جدًّا خلال فترة عيد الفطر المبارك أسبوة بما قامت به الحكومة في يوم شم النسيم الماضي.

الحكومة تدرس فرض حظر تجوال شامل

وأشار المصدر، إلى أن الحكومة تدرس مطالبات فرض حظر تجوال شامل خلال فترة عيد الفطر، في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها لمواجهة جائحة كورونا، خصوصًا إذا ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة، إذ من الطبيعي إصدار القرار للحد من انتشار الفيروس، في وقت الإجازة.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس فرض حظر التجوال طوال 24 ساعة، في ‘جازة عيد الفطر، طبقًا لتطور الوباء في البلاد وذلك في حالة زيادة أعداد الإصابات اليومية على خلاف التوقعات الخاصة بالفترة المقبلة.

حجم الإصابات والوفيات

وفي سياق الحديثه عن فرض حظر تجوال شامل في مصر، فقد وصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا حتى يوم أمس الجمعة، 11228 حالة مصابة، بعد تسجيل 399 حالة جديدة مصابة بالفيروس، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 592 حالة وفاة، أمام الحالات التي شفيت وخرجت من مستشفيات العزل الصحي، فوصلت إلى 2799 حالة.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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