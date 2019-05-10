الحكومة ترد على 12 إشاعة خلال أسبوع وتكشف حقيقة قائمة أسعار الوقود الجديدة المتداولة

انبرى المركز الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء للرد على عدد من الأنباء والتي تحمل طابع الشائعات الكاذبة، كما جرت عليه العادة من المركز، لتوضيح الحقائق للمواطنين منعًا من البلبلة وإثارة الرأي العام، وقد رد المركز الإعلامي على 12 إشاعة تم تداولها بين المواطنين، وعلى بعض المواقع الإخبارية خلال الأسبوع الفائت، تعلق منها بالصحة والتعليم والإعلام وغيرها، وأبرزها كشف حقيقة قائمة أسعار الوقود الجديدة المتداولة، وفيما يلي رصدنا الشائعات التي تم الرد عليها وكشف حقيقتها من قبل المركز الغعلامي في مجلس الوزراء.

الحكومة ترد على الشائعات

كشف حقيقة قائمة أسعار الوقود الجديدة المتداولة

تواصل المركز الإعلامي في مجلس الوزراء وزارة البترول والثروة المعدنية، للاستيضاح عن حقيقة ما تم تداوله بشأن قائمة بالأسعار الجديدة للوقود التي سوف يتم إعلانها خلال شهر يونيو المقبل، والتي قامت بدورها الوزارة بنفي تلك الانباء بالمطلق وأوضحت أن صورة القائمة المتداولة ليست صحيحة واكّدت على أنه في حال القيام بفرض أسعار جديدة أو رفع الأسعار الحالية في يونيو المقبل سوف يتم الغعلان عنها بوقتها، وكل ما يثار حول هذا الأمر مجرد إشاعات وغير صحيح ويدخل في إطار إثارة الغضب بين المواطنين.

تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب

نفى المركز الإعلامي أيضًا ما تم نشره وتداوله من أنباء عن توجه الحكومة إلى تصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة أبراج سكنية ومشروعات استثمارية، واكد المركز على أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي بدورها نفت تلك الأنباء وأنها عارية عن الصحة، وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدًا من أهم الصناعات المصرية المتميزة.

إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية

وأما عن أنباء إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية والمبادرات الصحية مثل حملة “100 مليون صحة”، فقد نفى المركز الإعلامي هذه الأنباء تمامًا حيث تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء وشددت على أن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى كما تعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، واشارت إلى أن تلك الانباء تهدف إلى نشر الذعر والقلق بين المواطنين.

كشف حقيقة توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة

واندرج ضمن قائمة الشائعات المتداولة، توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن المخصص لتفعيلها، وقد نفى المركز الإعلامي في مجلس الوزراء تلك الأنباء، ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضًا ذلك وأكّدت على أن تفعيل البطاقات التموينية الجديدة يسير بشكلٍ طبيعي وبنفس المعدل السابق خلافا لما يتم تداوله بين الناس والمواقع الإخبارية.

توقف مبادرة “القضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة”

وأما بشأن ما تم تداوله عن توقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، بزعم عدم جاهزية المستشفيات التي تشملها المبادرة، فقد قال المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي بدورها نفت تلك الأنباء تماماً، وأكّدت على أن المبادرة مازالت سارية منذ انطلاقها في يوليو 2018، ومستمرة لمدة 3 سنوات.

اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات

ونفى المركز الإعلامي ما تردد من أنباء عن وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات، بعد التواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت عدم صحة تلك الأنباء تماماً، وأنه لا يوجد أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، مضيفة أن الأدوية متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات، وطمأنت الوزارة المواطنين بأنه يوجد أرصدة كافية من هذه الأدوية والتي تكفي احتياجات المرضى لمدة 6 أشهر.

إلغاء نظام التعليم الجديد

وفي القطاع التعليمي تردد أنباء عن إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، وهذا ما نفاه المركز الإعلامي بالمطلق، وأكد على انه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت ما يتم تداوله بشكل قاطع، ‏واكّدت على أن نظام التعليم الجديد قائم ومستمر.

إلغاء نظام “OPEN BOOK” في امتحانات أولى ثانوي

وضمن نطاق التعليم نفى أيضًا المركز الإعلامي ما تم تناوله خلال الأيام السابقة الأخيرة من تراجع وزارة وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام ” الكتاب المفتوح” الـ “open book” في امتحانات آخر العام الدراسي للصف الأول الثانوي بنظام التعليم الجديد، وهي بدورها أيضًا نفت وزارة التربية والتعليم تلك الأنباء بشكل قاطع، بل وأكّدت على أن هذا النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوي كما هو مقرر ، وأنه سمحت الوزارة للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، وأضافت مشيرة إلى أنه سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء إجراء الامتحان في تلك المادة سواء إلكتروني أو ورقي.

إلغاء امتحانات أولى ثانوي لطلاب المنازل

وكذلك نفى المركز الإعلامي أيضًا ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي حول إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي (المنازل والخدمات والمستشفيات)، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تلك الأنباء تماماً أيضًا، وأكّدت على أنه ستُعقد امتحانات هؤلاء الطلاب ورقيًا كما هو معلن عنه مسبقًا، وفي مواعيدها المقررة وفقاً للجدول المعلن خلال الفترة من (19- 30 ) مايو.

تقليص الميزانية المخصصة للتعليم بموازنة 2019- 2020

وأيضًا فيما يتعلق بالتعليم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تقليص الميزانية المخصصة للتعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019- 2020، وبدورها وزارة المالية، نفت تلك الأنباء تمامًا، مشيرة إلى أن “الاهتمام بالتعليم يعد أولوية قصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع”.

تأجيل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل

ومن ضمن ما تم تداوله في الأسبوع الماضي عبر المواقع الإخبارية، أنباء تفيد بتأجيل الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بشبب ضعف الميزانية المخصصة لتجهيز المستشفيات، وبعد تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكّد على أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستبدأ كما هو مقرر في الموعد المحدد “يوليو 2019” ببورسعيد كتجربة أولية؛ ثم سيتم تطبيقها في باقي المحافظات تدريجيًا.

هدم مبنى ماسبيرو ونقله لمدينة الإنتاج الإعلامي

كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عزم الحكومة على هدم مبني ماسبيرو ونقل مقره الجديد إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وقال المركز الإعلامي بهذا الشان أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام، ونفت صحة تلك الأنباء وعدم صحتها على واضافت الهيئة قائلة: ” أن مبنى ماسبيرو يُعد أحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس بها”.