ما هي حقيقة وفاة محمد مرسي هو سؤال الكثيرين الآن بعد انتشار أخبار تفيد وفاة الرئيس المعزول اليوم، وبالفعل توفى محمد مرسي اليوم الإثنين 17 يونيو 2019، أثناء جلسة محاكمته المنعقدة في مجمع محاكم طره، هذا وقد تم نقل جثمان محمد مرسى إلى المستشفى، وتقوم إدارة المستشفى باتخاذ الإجراءات اللازمة والرسمية.

تفاصيل وفاة محمد مرسي

كانت اليوم جلسة محاكمة محمد مرسي في مجمع محاكم طره، وطلب مرسي الكلمة وبالفعل منحه القاضي الكلمة، بعدها تم رفع الجلسة، وتعرض محمد مرسي لنوبة إغماء، توفى على إثرها، ليتم نقل الجثمان للمستشفى على الفور، وكانت جلسة اليوم في قضية التخابر.