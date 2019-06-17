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حقيقة وفاة محمد مرسي

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
حقيقة وفاة محمد مرسي

ما هي حقيقة وفاة محمد مرسي هو سؤال الكثيرين الآن بعد انتشار أخبار تفيد وفاة الرئيس المعزول اليوم، وبالفعل توفى محمد مرسي اليوم الإثنين 17 يونيو 2019، أثناء جلسة محاكمته المنعقدة في مجمع محاكم طره، هذا وقد تم نقل جثمان محمد مرسى إلى المستشفى، وتقوم إدارة المستشفى باتخاذ الإجراءات اللازمة والرسمية.

تفاصيل وفاة محمد مرسي

كانت اليوم جلسة محاكمة محمد مرسي في مجمع محاكم طره، وطلب مرسي الكلمة وبالفعل منحه القاضي الكلمة، بعدها تم رفع الجلسة، وتعرض محمد مرسي لنوبة إغماء، توفى على إثرها، ليتم نقل الجثمان للمستشفى على الفور، وكانت جلسة اليوم في قضية التخابر.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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