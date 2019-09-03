حكم صيام يوم عاشوراء واهم الأحاديث التي وردت به

يحل علينا خلال أيام يوم عاشوراء، حيث أن موعد يوم عاشوراء اليوم العاشر من شهر محرم أول شهور السنة الهجرية الجديدة وأحد الأشهر الحرم الأربعة “محرم – ذو الحجة – ذو القعدة – رجب”، فقد حرم الله سبحانه وتعالى القتال على المسلمين في هذه الأشهر الأربع وحرم الدم، بل ويضاعف فيهم الحسنات والسيئات جميعها بإذن الله تعالى، ويصوم المسلمين اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينوي صيام اليوم التاسع من محرم ولكنه توفى قبل أن يصومه واعتبره المسلمين سنة فيصومونه، وسنوضح لكم في السطور التالية ما هو حكم صيام يوم عاشوراء فتابعونا.

حكم صيام يوم عاشوراء

اختلفت الروايات حول صيام يوم عاشوراء حيث كان يصام فرضًا في العصر الجاهلي وقبل فرض صوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، بينما أصبح اختياريًا بعد ذلك، وبعد فرض الله صيام المسلمين لشهر رمضان كاملًا إلا من كان مريضًا أو على سفر فله أو يعوض في أيام أخرى، وله عند الله الأجر والثواب، ويرفض الشيعة الاحتفال بهذا اليوم أو صيامه بينما يكتفوا بالصيام عن الماء تشبهًا بعطش الحسين وعائلته.

يوم عاشوراء 1441

أعلنت دار الإفتاء رسميًا عن موعد يوم عاشوراء 2019 – 1441 حيث سيتوافق هذا العام مع يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر على أن يكون الأحد 8 سبتمبر هو اليوم التاسع من شهر محرم والمحبب صيامه أيضًا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لصيام يوم عاشوراء فضلًا عظيم حيث يكفر صيامه السنة الماضية كما روى أبو قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه:

(سُئلَ عن صومِ يومِ عاشوراءَ ؟ فقال ” يُكفِّرُ السنةَ الماضيةَ).