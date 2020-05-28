جهاز حماية المستهلك يُعلن أسباب وقف إعلان كمامات قطونيل

ألزم جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة شركة قطونيل بإتخاذ الآجراءات اللازمة لوقف إعلان منتج الكمامات الطبية الخاصة بشركة “قطونيل” والذى يتم بثه من خلال القنوات الفضائية والاعلان عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لعدم مطابقة هذه الكمامات للمواصفات القياسية الصحية التى يجب أن تتوافر فى هذا المنتج.

واعتبر جهاز حماية المسنهلك هذا الاعلان تضليل للمستهلك ومخالف لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفات القياسية الخاصة باشتراطات الاهلان عن السلع والخدمات حيث يجب ان يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك وفقاً للمواصفات القياسية المصرية.

وأكد اللواء راضى عبدالمحسن رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه لا يجوز الإعلان عن المنتجات بدون الحصول على تصريح بذلك، وقال أن شركة قطونيل للملابس بأن هذه الكمامات أصلية وتستخدم للوقاية والحماية ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات، وأن هذه الكمامات غير المنتجات مجهولة المصدر، وفى نفس الوقت لم تقوم الشركة بعرض المواصفات الطبية الخاصة بالكمامة على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأضاف بأن هذه الهيئة هى المنوط بها الموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها، وألزم جهاز حماية المستهلك شركة قطونيل بوقف الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام طبقاً للمواصفات الصحية وكذلك تقدم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع، وناشد رئيس الجهاز التجار والمنتجين بالالتزام بالضوابط الفنية والقياسية والصحية قبل الاعلان عن المنتجات وضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة مسبقاً.