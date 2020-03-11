خبراء الطقس يحذرون من منخفض التنين “منخفض القرن” .. يبدأ الخميس ويضرب 8 دول منها مصر

منخفض التنين أو “منخفض القرن” منخفض خطير حذر منه خبراء الأرصاد الجوية وأحوال الطقس، الذي سيضرب ثماني دول منها “مصر وعمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا”، وسيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في حالة الطقس، والمتوقع أن يبدأ يوم الخميس، ووفقًا لتحديثات النموذج الأوروبي لخرائط الطقس في مصر، من المتوقع أن تصل الرياح إلى حد العاصفة وسرعتها تصل لـ 100 كيلو متر /ساعة على مدن سيناء، ويترافق معها هطول الأمطار تصل كميتها حسب التوقعات على البحيرة والإسكندرية 110 ملم.

منخفض التنين

أمطار رعدية وغزيرة

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية سيسود طقس غير مستقر على كافة أنحاء البلاد يوم الخميس المقبل وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: أن “هناك أمطاراً غزيرة على بعض المناطق، تكون رعدية أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً، تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد”.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة المقبلة كما يلي:

المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 12 23

المنوفية 11 22

الغربية 15 29

البحيرة 13 22

الاسكندرية 14 21

كفر الشيخ 14 21

مسى مطروح 12 19

السلوم 11 19

أسوان 13 34

سيوة 12 20

بورسعيد 15 19

دمياط 14 18

الزقازيق 13 29

الاسماعيلية 12 23

السويس 14 23

العريش 14 19

رفح 13 19

رأس سدر 12 23

نخل 08 22

نويبع 18 28

طابا 15 24

كاترين 11 25

الطور 15 28

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 15 26

مرسى علم 15 25

الفيوم 12 23

بني سويف 12 23

المنيا 11 25

أسيوط 12 27

سوهاج 13 31

قنا 13 32

الأقصر 12 33

أبو سمبل 13 33

الوادي الجديد 12 30

شلاتين 20 30

أبو رماد 19 29

حلايب 20 25

رأس حدربة 19 25