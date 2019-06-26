خبر سار ريسيفر رخيص لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية من العربية للتصنيع

قامت الهيئة العربية للتصنيع بإنتاج جهاز ريسيفر لإستقبال البث الرقمي الأرضي بالإضافة للإرسال الفضائي، وذلك لمشاهدة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر، وقالت الهيئة العربية أنها ستوفر جهاز استقبال البث الأرضي بمبلغ رخيص مقارنة بالأسعار الموجودة الأن بالأسواق وهو 300 جنية فقط لاغير، وبهذا السعر يكون الجهاز أرخص جهاز لإستقبال البث الأرضي وكأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت.

مواصفات الجهاز

يتيح الجهاز تسجيل القنوات عن طريق ال USB، بالإضافة إلى أنه يدعم مشاهدة القنوات بصيغة 4k، ويقدم البرنامج ميزة تشغيل الأفلام والصور والمقاطع الصوتية من خلال منفذ ال USB، كما يدعم الجهاز أيضا تشغيل موقع اليوتيوب بسهولة.

يعمل الجهاز على كل شاشات العرض المختلفة الموجودة داخل مصر، ويدعم مخارج HDMI و AV والمعروفة ب “وصلة الثلاث ألوان”، ويقوم بتخزين حتى 8000 قناة تلفزيون وراديو، ويقوم بالبحث التلقائي عن القنوات الأرضية وفرز القنوات تلقائيا.

الريسيفر الذي تنتجه العربية للتصنيع متوفر في الأسواق بداية من اليوم الأربعاء، وستحاول الشركة المصرية مواصلة إنتاجه حتى بعد إنتهاء البطولة الأفريقية.

يعاني المصريون من التقاط اشارة البث الأرضي بسبب عدة مشاكل منها، عدم توافر التلفاز الذي يدعم هذه التقنية وهذا حله شراء هذا الرسيفر، أو عدم قدرة الإلتقاط بعدم وجود هوائي وهذا حله إما بشراء هوائية ثمنه يبدأ بمصر من 100 جنية، أو استخدام الحلول المختلفة والتى لاقت نجاح مثل استخدام قطع الألمونيوم التى تقوم بالتقاط الموجة.