خبر سار للمستبعدين ..وزارة التموين تؤجل البت في التظلمات لحين انتهاء شهر رمضان

تيسيرا على المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك، قررت وزارة التموين تأجيل البت في تظلمات المستبعدين لحين انتهاء شهر رمضان، حتى لا يتم حرمان من لا تقبل تظلماتهم أو من تخلفوا عن تقديم التظلم من صرف المقررات التموينية، وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة قررت تأجيل البت في تظلمات من انطبق عليهم أحد معايير مرحلتي الاستبعاد الثانية والثالثة، من حذف غير المستحقين من الدعم، والذي كان مقررا له الأول من مايو القادم، إلى حين انتهاء شهر رمضان.

استئناف البت في التظلمات بعد رمضان

وقال مصدر وزارة التموين في تصريحات صحفية، أن تأجيل البت في التظلمات قد أتى حرصًا على صرف جميع المواطنين لحصصهم من المقررات التموينية؛ حيث يحرم من يتم رفض تظلمه أو من يتخلف عن تقديم التظلم ممن انطبقت عليهم معايير إحدى المرحلتين من صرف المقررات التموينية بينما يستمر في صرف حصص الخبز المدعم فقط.

وقد أتاح وزير التموين إمكانية التظلم للمواطنين عبر تقديم التظلم على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر “https://www.tamwin.com.eg/”، وذلك دون تقديم أية مستندات، وطالبت الوزارة مقدمي التظلم بإرفاق رقم هاتف محمول صحيح.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أعلن في الثاني من إبريل الجاري، عن البدء في تطبيق المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم، مع استمرار تلقي التظلمات لمن تم استبعادهم في المرحلة السابقة.

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