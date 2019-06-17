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خبر عاجل | ننشر نص بيان النائب العام المستشار نبيل صادق عن أسباب وفاة محمد مرسي

كتب هيثم فياضفي آخر تحديث
خبر عاجل | ننشر نص بيان النائب العام المستشار نبيل صادق عن أسباب وفاة محمد مرسي
ننشر نص بيان النائب العام عن أسباب وفاة محمد مرسي

أصدر النائب العام منذ قليل بياناَ عقب وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، والذي توفى أثناء محاكمته بتهمة التخابر اليوم الأثنين 17/6/2019، بعد ما طلب من المستشار محمد شيرين فهمي أن يتحدث، وقد وافق المستشار على طلبه، وأثناء حديثه لمدة أكثر من 20 دقيقة متواصلة، وقع مغمى عليه بالمحكمة، وقد سارع الحراس إليه ومعهم فريق طبي لعمل الاسعافات الأولية، وقد تم نقله بسيارة الأسعاف إلى المستشفى الذي لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وفاة محمد مرسي
وفاة محمد مرسي

بيان النائب العام بشأن وفاة محمد مرسي

وأكد النائب العام في تصريحاته من داخل النيابة العامة عصر اليوم، أن الرئيس محمد مرسي العياط توفى بالمستشفى أثناء حضوره لجلسة محاكمته بقضية التخابر رقم 56458 لسنة 2013 جنايات – أول مدينة نصر، وبعد انها الدفاع عن المتهمين قام الراحل محمد مرسي بالتحدث، وقد سمحت له المحكمة بذلك حيث أنه تحدث أكثر من 15 دقيقة، وبعد كلمته تم رفع المحكمة الجلسة للمداولة، وحين تواجده مع باقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضاً مغشيا عليه، وعند نقله على الفور للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، فوجئ الطبيب أنه لا يوجد نبض ولا ضغط ولا أي حركات تنفسية.

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النائب العام المستشار نبيل صادق
النائب العام المستشار نبيل صادق

المستشار نبيل صادق النائب العام يأمر نيابة أمن الدولة تحري عن سبب الوفاة

وقد أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بقيام فريق متخصص من نيابة أمن الدولة العليا وأيضاً نيابة جنوب القاهرة، بالتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل قاعة المحكمة أثناء الجلسة وقبل أن يتوفى الراحل محمد مرسي، كما أمر النائب العام أيضاً بالتحفظ على  التقرير الطبي عن سبب الوفاة، وتحديد لجنة من الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتصريح بدفن الراحل محمد مرسي، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

نص بيان النائب العام بوفاة محمد مرسي
نص بيان النائب العام بوفاة محمد مرسي

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عن الكاتب

هيثم فياض

أعمل كصحفي الكتروني على موقع كلمة، وهو جمع ونشر بعض المعلومات عن الأحداث الراهنة، والاتجاهات وقضايا الناس وعمل ريبورتاجات مع مشاهير الفن، وإعداد تقارير لنشرها على موقعنا كلمة، من بعض وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة والمجلات الموثوقة منها.

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