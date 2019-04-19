حقيقة خبر وفاة الشيخ محمد حسان الذي أشعل المواقع التواصل الإجتماعي  

أعقب خبر تعرض الشيخ محمد حسان لوعكة صحية ونقله على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاجات المناسبة، خبر وفاة الشيخ محمد حسان، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الاخيرة، وشكل الخبر صدمة مؤلمة لمتابعي الشيخ، مما استدعى لأن يوضح أحد المقربين من العلامة الشيخ محمد حسان لنفي الخبر جملة وتفصيلًا.

خبر وفاة الشيخ محمد حسان يثير الجدل وصدمة متابعيه

تسبب انتشار خبر وفاة الشيخ حسان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في إحداث صدمة مؤلمة لمتابعي الشيخ، وقد سارع الكثيرون إلى مكان استشفائه للتاكد من صحة الخبر الذي تبين عدم صدقه ويندرج تحت الشائعات الكاذبة، وكذلك للإطمئنان على صحة الشيخ بعد تاكدهم من كذب الخبر.

من هو الشيخ محمد حسان

الشيخ محمد حسان أبرز مشايخ ودعاة مصر والوطن العربي والإسلامي وله متابعين من مختلف دول العالم الإسلامي، فهو:

حاصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من ” الجامعة الأمريكية ” بعنوان ” منهج النبي في دعوة الآخر ” في عام 1962.

حاصل على درجة البكالوريوس في مادتي الحديث ومناهج المحدثين من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم في المملكة العربية السعودية .

حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

قدم برامج دعوية على مختلف القنوات الفضائية.

← إقرأ أيضاً: