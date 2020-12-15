Take a fresh look at your lifestyle.


خبير أرصاد جوية يحذر من الشمس الكاذبة وطقس سيء يضرب مصر

بواسطة سمير زيادة
خبير أرصاد جوية يحذر من الشمس الكاذبة وطقس سيء يضرب مصر خبير أرصاد جوية يحذر من الشمس الكاذبة وطقس سيء يضرب مصر

حذر الخبير في مجال الأرصاد الجوية علي قطب، من طقس سيئ يضرب مصر يبدأ من اليوم الثلاثاء، يرافقه انخفاض في درجات الحرارة والرياح تنشط، مع سقوط لأمطار غزيرة على عدد من المحافظات وخاصة السواحل الشمالية، وأوضح الخبير أن نشاط الرياح الذي بدأ أمس سيصل إلى حد العواصف الترابية على الطرق الصحراوية اليوم، إضافة إلى أن الطقس سيشهد تكاثف للسحب الكثيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية يرافقها أمطار غزيرة، ويمتد تأثيرها إلى مدن شمال الدلتا، مثل دمياط وكفر الشيخ وبعض مناطق المنصورة.

1 احذروا الشمس الكاذبة
2 توقعات هطول الأمطار
3 تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية

احذروا الشمس الكاذبة

خبير أرصاد جوية يحذر من الشمس الكاذبة وطقس سيء يضرب مصر
خبير أرصاد جوية يحذر من الشمس الكاذبة وطقس سيء يضرب مصر

وأشار قطب إلى أن القاهرة ستشهد هطول أمطار متوسطة، قد يتخللها أمطار رعدية لمدة نصف ساعة، وحذر من عدم الانخداع من سطوع الشمس الكاذب، ذلك أن طبقات الجو العليا تحتوي على كتل هوائية شديدة البرودة، وبالتالي هذا المنخفض الجوي سوف يكون له تاثير على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 20 درجة مئوية، بينما تصل إلى 19 درجة على السواحل الشمالية و25 درجة في الصعيد.

توقعات هطول الأمطار

وبحسب توقعات الخبير بالأرصاد الجوية سوف يستمر سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، وتخف حدته غدًا الخميس، في حين يستمر في السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تقل فرص هطول الأمطار وتعتدل الرياح، ويصل متوسط درجات الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية لتصبح حول المعدل الطبيعي لها.

تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية

ونتيجة لحالة الطقس السيئة علقت بعض المحافظات والمدن الداخلية ببعض المحافظات الأخرى الدراسة، منها محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، وسط استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الساحلية لمواجهة حالة الطقس السيئ ، الذي من المتوقع انتهاؤه يوم الجمعة المقبل.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

“HD” تردد قناة الحرة الأمريكية 2021 على عرب سات بدر 4 ونايل سات

أخبار مصر

“ضبط” رموز تردد قناة طيبة” الثامنة” على نايل سات 7 غرب

أخبار مصر

تردد قناة الصراط الفضائية على نايل سات وجالكسي 2021

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة الجزائرية الثانية- canal algerie على هوت بيرد ونايل سات

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة MBC 4 نايل سات وعرب سات 26 شرق

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة ميكي للأطفال 2020 MICKEY على نايل سات

أخبار مصر

ضبط” اشارة تردد قناة البحرين الرياضية 2 بدر سات

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة كراميش “الجديد” عل النايل سات sd

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة BBC WORLD نيوز على عرب سات بدر 4 ونايل سات    

أخبار مصر

“ضبط” تردد قناة الشروق Echorouk TV على نايل سات 7 غرب


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.