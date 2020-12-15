خبير أرصاد جوية يحذر من الشمس الكاذبة وطقس سيء يضرب مصر

حذر الخبير في مجال الأرصاد الجوية علي قطب، من طقس سيئ يضرب مصر يبدأ من اليوم الثلاثاء، يرافقه انخفاض في درجات الحرارة والرياح تنشط، مع سقوط لأمطار غزيرة على عدد من المحافظات وخاصة السواحل الشمالية، وأوضح الخبير أن نشاط الرياح الذي بدأ أمس سيصل إلى حد العواصف الترابية على الطرق الصحراوية اليوم، إضافة إلى أن الطقس سيشهد تكاثف للسحب الكثيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية يرافقها أمطار غزيرة، ويمتد تأثيرها إلى مدن شمال الدلتا، مثل دمياط وكفر الشيخ وبعض مناطق المنصورة.

احذروا الشمس الكاذبة

وأشار قطب إلى أن القاهرة ستشهد هطول أمطار متوسطة، قد يتخللها أمطار رعدية لمدة نصف ساعة، وحذر من عدم الانخداع من سطوع الشمس الكاذب، ذلك أن طبقات الجو العليا تحتوي على كتل هوائية شديدة البرودة، وبالتالي هذا المنخفض الجوي سوف يكون له تاثير على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 20 درجة مئوية، بينما تصل إلى 19 درجة على السواحل الشمالية و25 درجة في الصعيد.

توقعات هطول الأمطار

وبحسب توقعات الخبير بالأرصاد الجوية سوف يستمر سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، وتخف حدته غدًا الخميس، في حين يستمر في السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تقل فرص هطول الأمطار وتعتدل الرياح، ويصل متوسط درجات الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية لتصبح حول المعدل الطبيعي لها.

تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية

ونتيجة لحالة الطقس السيئة علقت بعض المحافظات والمدن الداخلية ببعض المحافظات الأخرى الدراسة، منها محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، وسط استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الساحلية لمواجهة حالة الطقس السيئ ، الذي من المتوقع انتهاؤه يوم الجمعة المقبل.