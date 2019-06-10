خدمات فودافون كاش “كل ماتريد معرفته”

فودافون كاش هى محفظة الكترونية على موبايلك تقدر تسيب فيها فلوسك وتسحبها أو تستخدمها فى أي وقت ومن أى مكان بدوسة، إزاى تقدر تشترك فى فودافون كاش؟ بثلاث خطوات:

أولاً :

تزور أقرب فرع فودافون ومعاك بطاقة الرقم القومى تكون سارية، ولمعرفة أقرب فرع ليك أطلب أطلب *9*9#

ثانياً:

هتجيلك رسالة لتأكيد اشتراكك وتطلب منك إنشاء رقم سرى مكون من 6 أرقام لحسابك علشان تشغل الخدمة عن طريق الكود #5*9*

ثالثاً:

علشان تيحب وتودع فلوس فى محفظة فودافون كاش زور أقرب فرع فودافون أو موزع معتمد عنده علامة فودافون كاش أو فرع فورى وأمان أو من ماكينات الصراف الآلى لبنك الأسكندرية، البنك الأهلى، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك عودة أو البنك التجارى الدولى.

خدمات فودافون كاش الأُخرى:

خدمة تحويل الفلوس

وفر وقتك ومجهودك مع خدمة تحويل الفلوس من فودافون كاش، دلوقتى ممكن تبعت فلوس لاى حد بعيد عنك فى دقيقة واحدة، كلم #9* أختار خدمة تحويل الأموال، ادخل رقم الهاتف المراد التحويل له، ادخل القيمة المراد تحويلها من 5 إلى 600 جنية، ادخل الرقم السرى.

تدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز ومخالفات المرور و مصاريف الجامعة.

تشحن رصيدك أو تدفع فاتورة موبايلك.

لو عايز تشحن لنفسك أطلب # قيمة الشحن *0*9*

لو عايز تشحن لأي رقم فودافون أخر اطلب # قيمة الشحن*رقم الموبايل*3*9*

تشترى أونلاين من جوه وبره مصر حتى لو معندكش بطاقة إئتمان.

تتبرع لمؤسسات خيرية

حدود المعاملات للمحفظة:

الحد الأقصى للمعاملات ٦٠٠٠ جنيه يومى

الحد الأقصى للمعاملات ٥٠٠٠٠ جنية شهرى

لمعلومات أكثر عن خدمات فودافون كاش كلم 7001

علشان تعرف أقرب فرع أو موزع معتمد، فروع فورى أو أمان أطلب #9*9*