خسارة منتخب مصر| صلاح يتسبب في بلاغ ضد أعضاء اتحاد الكرة للنائب العام

أجرى اللاعب محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لقاء تليفزيونيا مع قناة CNN، وحملت المقابلة المزيد من التصريحات المثيرة التي تتسم بالشفافية ، وفيها السبب الرئيسي الذي أدى لخروج مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونسرد جزء من تصريحات اللاعب خلال السطور التالية.

بلاغ للنائب العام

تقدم المحامي سمير صبري، إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الثلاثاء، إذ طالب فيه بالتحقيق مع أعضاء اتحاد كرة القدم فيما يختص بما صرح به اللاعب محمد صلاح أثناء مقابلته مع قناة CNN.

نص البلاغ المقدم ضد أعضاء اتحاد الكرة

أدلى اللاعب المصري محمد صلاح بالكثير من التصريحات كاشفا عن أسباب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية ؛ ووصف اللاعب معسكر المنتخب آنذاك بالعشوائي، إذ طغت عليه العشوائية في فندق الإقامة الخاص باللاعبين لما عانوه من تكدس للجماهير ما أثر سلبيا على تركيز اللاعبين.

وجاء في البلاغ: «اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفر بول الانجليزي، أجرى مقابلة على قناة CNN كشف فيها بصراحة وشفافية أسباب خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث أوضح أن معسكر الفراعنة أثناء هذه البطولة اتسم بالعشوائية الكبيرة نظرًا لتكدس الجماهير الكبير داخل فندق إقامة اللاعبين أثناء البطولة القارية والذي أثر على تركيز اللاعبين».

أخطاء جسيمة وإهمال

وأوضح المحامي صبري في بلاغه أن تصريحات اللاعب محمد صلاح كشفت عن أخطاء جسيمة وإهمال كبير، تسبب فيه اتحاد الكرة المصري ما أدى لخسارة فادحة للفريق وخروجه من كأس الأمم الأفريقية ، كما أدى لخسائر مادية ومعنوية ، وأساء لسمعة الرياضة المصرية في الأوساط الدولية ، مستندا في ذلك لتصريحات اللاعب صلاح ومتمسكا بحقه في طلب سماع أقوال اللاعب لما كشفه في تصريحاته من جرائم وأخطاء وإهمال تجاه اتحاد الكرة.